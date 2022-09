A magyar Parlamentben is felszólalt II. Erzsébet

II. Erzsébet a beszéde elején hangsúlyozta: az a meleg fogadtatás, amelyben Magyarországon részesült, felejthetetlen emlék marad számára.

Egész életemben jómagam is, honfitársaim is figyelemmel kísértük a magyarok sorsát. Hosszú esztendőkig folyt a küzdelem, amelyet a jelenlévők közül oly sokan vívtak hazájuk szabadságáért, és kiváltképp megrendítőek voltak 1956 őszének azok a lidércnyomásos napjai, amikor Magyarország fényét brutálisan kioltották. Önök most újra meggyújtották a lángot, és az az érette hozott áldozatoktól még fényesebben ég. Magyarország nemcsak a szabadság ösvényét nyitotta meg, hanem rátalált arra a békés útra is, amely a függetlenséghez és a demokráciához vezet