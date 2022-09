Nyílt levélben fordult Orbán Viktorhoz a Magyar Természetvédők Szövetsége

A Magyar Természetvédők Szövetsége, a cseh Közlekedési és Energetikai Központ (CDE), a lengyel Fenntartható Fejlődés Intézet (ISD) és az európai Klíma Akcióhálózat (CAN Europe) kezdeményezésére 26 közép- és kelet-európai, köztük 8 magyarországi, éghajlatvédelmi és energetikai szakmai szervezet kéri nyílt levélben az Európai Unió elnökségét betöltő Csehország felelős vezetőit, hogy az uniós és nemzeti energia- és klímapolitikai vitákon ne engedjék aláásni a korábban kitűzött éghajlatvédelmi célokat és a fosszilisfüggőség felszámolását az energiabiztonság ürügyén.

Az Európát sújtó összetett válságból – ukrajnai háború, energiaárak emelkedése, éghajlati és környezeti veszélyhelyzet – csak akkor állhat fel megerősödve a térség, ha a problémákat egyidejűleg kezelni képes intézkedéseket hoznak.

– mondta Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetsége éghajlatvédelem- és energia-programigazgatója.

Tekintve, hogy az uniós célok és szakpolitikák kidolgozásához a tagállamok hozzájárulása is szükséges, a nyílt levelet elküldtük Orbán Viktor miniszterelnöknek és az energiaügyekért felelős Palkovics László miniszternek is.

Elfogadhatatlan, hogy a magát korábban klímabajnokként beállító Magyarország most az EU-s együttműködésnek is keresztbe téve, többek között egy rekarbonizáló energia-veszélyhelyzeti akciótervvel feláldozná eddig is gyenge energiaátmeneti eredményeit, kibocsátáscsökkentési céljait az energiabiztonság ürügyén. Ezzel kiterjeszti, súlyosbítja a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünket és az azokból eredő egészségi és környezeti kockázatokat, károkat