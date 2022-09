Szijjártó Péter szerint tarthatatlan a helyzet, és ezt Brüsszel idézte elő

A tenerifei repülőtérről jelentkezett be élő adásban közösségi oldalán péntek hajnalban Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter Peruból érkezett csaknem tízórás repülés után a szigetre, hogy a Brüsszelig hátralévő négy órára elegendő üzemanyagot tankoljanak a repülőgépébe.

A politikus a cseh elnökség által összehívott rendkívüli energiaminiszteri tanácsülésen vesz részt péntek délelőttől. Mint mondta,

az ülést a csehek azért hívták össze, mert tarthatatlan helyzet kezd kialakulni az európai energiapiacon, energiaellátás tekintetében, Európa súlyos válságának előidézője pedig gyakorlatilag maga Brüsszel, illetve a brüsszeli szankciós döntések.

Mint mondta, a „mostani ülésre való felkészülésből is az látszik, hogy Brüsszel nem igazán akarja feladni a szemfényvesztést, hiszen az elmúlt időszakban számtalan nyilatkozatot hallhattunk arról, hogy igazából minden rendben van: a nyugat-európai országok felkészültek, függetlenítették magukat az orosz energiaforrásoktól”.

Ugyanakkor a politikus úgy véli „a valóság lassan szembe fog jönni azokkal a politikusokkal, akik eddig azt akarták elhitetni az európai emberekkel, hogy az orosz energiahordozók nélkül megoldható a kontinens energiaellátása”.

Vannak olyan országok Európában, amelyek a földrajzi helyzetüknél és az infrastrukturális adottságaiknál fogva egyszerűen nem tudják ellátni magukat orosz energiahordozók nélkül

– emelte ki a miniszter.

Fontos volt és fontos lesz az orosz energia

Szijjártó Péter kihangsúlyozta: az orosz energia az elkövetkezendő időszakban is fontos szerepet fog játszani. Ezért az az elképzelés, amely kizárólag az orosz vezetékes földgázra vezetne be egy ársapkát, az teljes mértékben ellentétes az európai és benne a magyar érdekekkel. Szerinte egy ilyen intézkedés tragédiát okozna az európai energiaellátásban, hiszen ha kizárólag az orosz földgázra vezetnének be egy árkorlátozást, akkor az az orosz gázszállítások azonnali megszüntetésével járna.

A miniszter hangsúlyozta, ma délelőtt Brüsszelben mindent megtesznek annak érdekében, hogy megértsék, a földgázellátás, az energiaellátás nem valamiféle politikai vagy ideológiai valóság kérdése. Továbbá azt is elmondta, hogy Magyarország jobban áll, mint Európa más országai, hiszen Európában a földgáztárolók töltöttsége alig haladja meg az európai fogyasztás húsz százalékát, míg a magyar földgáztárolók töltöttsége a magyar fogyasztás 38 százalékával egyenértékű jelenleg,

köszönhetően annak, hogy a magyar kormány nem ideológiai kérdésként fogta föl a földgázellátást, hanem annak, ami: egy kőkemény fizikai és matematikai kérdésnek

– mondta végül Szijjártó Péter.