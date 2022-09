A Fővárosi Közgyűlés elfogadott egy tarvágást tiltó rendeletet

A portál szerint erre azért volt szükség, mert az erdészeti hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz egy bejelentés érkezett, miszerint a tulajdonos tarvágást akar folytatni a területen, és ezt a kormányhivatal nem tiltotta meg, bár péntekig lett volna rá lehetősége.

A védett terület a Rákos-patak mentén a város egy természetes állapotban fennmaradt kincse, tele őshonos fafajokkal, színes élővilággal. A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-én éppen az ilyen erdők védelme érdekében döntött a védett természeti területen található budapesti erdők tarvágásának tilalmáról szóló rendelet elfogadásáról, miután a kormány a veszélyhelyzetre hivatkozással egyes természetvédelmi célú törvényi tilalmakat jelentősen fellazító rendeletet alkotott.

A fővárosi rendelet szeptember 7-én hatályba lépett, ennek ellenére a tarvágást a kormányhivatal helybenhagyta, így a fővárosi rendelet szerinti tilalom érvényesítése a természetvédelmi hatóság feladata. A természetőrök folyamatosan ellenőrzik a helyszínen a határozat betartását. A portál szerint ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy az üggyel törődő civilek is segítsék a munkát.

Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely a közösségi oldalán posztolt az esetről. Sára Botond, Budapest főispánja zöld utat adott egy X. kerületi természetvédelmi terület kiirtásához. Ezt mi nem fogjuk hagyni – írta a városvezető.

A kormány nem is olyan rég úgy döntött, lehetővé teszi még a természetvédelmi területen fekvő erdők irtását is. Nem kell hozzá szakértőnek lenni, hogy tudjuk, mennyire felelőtlen, szűk látókörű, a klímaváltozás szempontjából is veszélyes döntés ez a kormányrendelet. Amiből később valamelyest visszakoztak, de úgy tűnik, a budapesti főispánhoz a visszakozás híre nem jutott el. Éppen ettől tartva fogadtuk el a Fővárosi Közgyűlésben azt a rendeletet, amelyik tiltja, hogy Budapesten természetvédelmi területen tarvágást végezzenek