Rendőrségi nyomozás indulhat Márki-Zay Péterék ellen

Márki-Zay Péter maga is elismerte, hogy jelentős, 1,8 milliárdos forintos támogatást kaptak az Action for Democracy nevű amerikai szervezettől. A Mindenki Magyarországi Mozgalom nemrég közzétett beszámolójából pedig az is kiderült, hogy szinte a teljes összeget elköltötték, 80 millió forintot leszámítva.

A volt miniszterelnök-jelölt ugyanakkor azt mondta: szerinte a pénzt legálisan módon használták fel, ugyanis az MMM nem közvetlenül a pártokat finanszírozta, hanem páthovatartozástól függetlenül folytattak „általános felvilágosító kampányt”. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter viszont csütörtökön azt mondta a kormányinfón, hogy ha az ellenzék kampányát külföldről finanszírozták, akkor az durva törvénysértés lehet.

A Magyar Nemzet most úgy értesült, hogy az ügyben Tényi István korábbi fideszes politikus magánemberként feljelentést tett, és azt a Nemzeti Nyomozó Iroda jelenleg is vizsgálja. A lappal az Országos Rendőr-főkapitányságnak (ORFK) azt is közölte, hogy feljelentéskiegészítést rendeltek el, ami azt jelenti, hogy

a rendőröknek harminc napjuk van arra, hogy döntsenek a nyomozás megindításáról vagy a feljelentés elutasításáról.

Mindeközben Márki-Zay Péter azóta egy újabb interjúban beszélt arról, hogy szerinte miért nem követtek el törvénytelenséget. Azt mondta, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom nem párt, és soha nem „viselkedett” pártként, ezért nem is vonatkoznak rájuk a pártfinanszírozás szabályai. Hozzátette azt is, hogy az MMM az ő miniszterelnök-jelöltségétől teljesen függetlenül folytatott „egy, a magyar kultúra megváltoztatásáért folytatott kampányt”.

„Ez egy korrupcióellenes, háborúellenes és fideszes migránsbetelepítés-ellenes kampány volt” – mondta Márki-Zay Péter, hozzáfűzve: ez a kampány időben egybeesett a választási kampánnyal, de jogilag nem függött össze azzal (bár azt elismerte, hogy biztosan nem csinálták volna meg, ha nincs választási kampány idén).

