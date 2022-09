Gyurcsány Ferenc: Nehéz cigánynak lenni Magyarországon

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke közösségi oldalán írt bejegyzésében kommentálta az Országos Roma Önkormányzat elnökének letartóztatását. Ugyanakkor hangsúlyozta, nehéz Magyarországon cigánynak lenni, de „az a dolgunk, hogy ne így legyen”. Gyurcsány Ferenc bejegyzése nem lopta be minden olvasó szívébe magát, de a politikus a kommentekre is válaszolt.

„Letartóztatták az Országos Roma Önkormányzat elnökét. Hivatali vesztegetéssel gyanúsítják. Botrány követ botrányt a roma közéletben, bűnnel vádolt vezető bűnnel vádolt vezetőt. Óvatos mondatok jönnek, mert hártyavékony a jég, amin lépdelünk egy ilyen kérdés felvetésekor. Gyorsan jöhetnek az indulatos megjegyzések. Talán majd jönnek is. Próbálok vigyázni” – írta Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke.

A politikus szerint hiába vagyunk mind magyarok, ilyen is meg olyan is van köztünk. „Magyar meg nem magyar cigányok között is van ilyen meg olyan. Meg általában, minden származási, vallási, szexuális közösségben van ilyen meg olyan” – írta a posztban.

De ugye az igaznak tűnik, hogy minden közösség vezetője arcot, értelmezést, képet ad saját világáról. Mert úgy gondoljuk, hogy a vezető önmagában is sokat elmond az általa vezetett közösségről

– írja a bejegyzésben, hozzátéve, hogy évtizedek óta sok a botrány a cigány közéletben. Gyurcsány Ferenc szerint hiába tűnik igaznak a hír, miszerint a romlottság lett a minta az utóbbi időben, mert egyáltalán „nem hiszi, hogy úgy általában ilyenek a cigány emberek, mint amilyen képet sok megválasztott cigány vezető mostanában sugároz”.

Nem ismerem minden részletében a cigány közéletet, sajnos nem ismerek elég mélyen elegendő cigány családot, embert se. Nem akarok kritizálni, tanácsra meg senki nem kért. De talán látják cigány honfitársaim, hogy itt nagy baj van. Nehéz cigánynak lenni Magyarországon. Nagyon nehéz. Az is a dolgunk, hogy ne így legyen. Talán másként kellene csinálni. Sok mindent. Nekik is, nekünk is. Így is kellene készülni egy jobb világra

– zárta a bejegyzést.

A politikus később kommentelt is néhány sort, mert – mint ahogy írta – vita lett a bejegyzéséből. „Ha létezik roma közösség, akkor bizony arról lehet beszélni úgy, hogy ilyen-olyan önálló történetei, jellemzői stb. vannak. Ez természetes. A szöveg arról szól, hogy szerintem a közösség jobb, mint egyik-másik vezetője” – részletezte Gyurcsány Ferenc.

„A kép szerencsétlen, mondják sokan. Azt a cigány mélyszegénységet mutatja, ami stigmatizál. Ebben, azt hiszem, igaza van a kritikusoknak. Szándékunk az volt, hogy mutassuk, miközben tragikus az élete sok cigány családnak, vannak, akik milliókat lopnak. Ez annak az inverze, mint amikor Orbán világának tolvaj urizálását mutatjuk be” – olvasható a kommentben.

Végül megköszönte a követőinek, hogy segítettek megtalálni a jó kérdésfeltevést és a helyes válaszokat, mert szükség van arra, hogy egy érzékeny témáról tisztességesen beszéljünk.