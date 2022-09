A szegedi önkormányzati képviselő a kötcsei pikniken próbálta megakadályozni Pintér Sándor bejutását, akciója miatt a rendőrök megbilincselték, majd elszállították. Arról, hogy mi történt ezután, csak most nyilatkozott a politikus.

Hat órát töltött egy zárkában, majd kórházba szállították a gazdatüntetésről is ismert, majd Kötcsén szintén botrányt kavaró Szabó Bálintot – tudta meg a Blikk a szegedi önkormányzati képviselőtől.

Mint arról korábban az Indexen is beszámoltunk, szombaton tartották a 21. kötcsei pikniket, ahova fideszes politikusok mellett üzletemberek és művészek is meghívást kaptak. A rendezvény csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök beszéde volt, mellyel kezdetét is vette az őszi politikai szezon.

Az esemény legnagyobb botránya egyértelműen Szabó Bálint nevéhez fűződik, aki járművével elállta Pintér Sándor belügyminiszter útját. Miután a szegedi önkormányzati képviselő nem volt hajlandó elhajtani, a tárcavezető kiszállt az autóból, és a biztonságiak gyűrűjében jutott el a bejáratig.

Szabó Bálint kamerákon keresztül üzente meg Orbán Viktornak, hogy mondjon le, majd a rendőrök elvezették. Amikor a képviselő lecövekelt, megfogták a lábát, és vízszintesen vitték tovább, majd a földre fektették, falhoz állították, megbilincselték, és elvitték rendőrségi furgonban.

Először az orvosi ügyeletre mentünk, ahol látleletet készítettek, így akarták kivédeni magukat, hogy nem sérültem meg, amikor elvittek. Ezután a rendőrkapitányság zárkájában hat órán keresztül fogva tartottak. Ekkor történt egy atrocitás köztem és öt rendőr között, ami után vért köptem, ezért kihívták a mentőket, és kórházba szállítottak

– mondta a lapnak a politikus, hozzátéve, hogy „tiltott parkolás miatt még embert nem vittek el bilincsben”.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)