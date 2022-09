Rövidebb nyitvatartás és elbocsátások jöhetnek a szállodáknál

„A súlyos nem írja le a jelenlegi helyzetet, a drámai sem túlzó kifejezés” – válaszolta lapunk kérdésére Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

A szerződésektől függően akár hat-hétszeresére is emelkedhetnek a szállodák rezsiköltségei, sok esetben szerződni sem tudnak a szolgáltatókkal, „a világpiaci ár pedig horror”. Idén május körül még lehetett fix árra szerződni, ami már akkor is a duplája vagy háromszorosa volt a korábbi árnak, de a mai viszonyokhoz képest jónak is nevezhető.

Baldauf Csaba azt is elmondta, hogy mindenki megvizsgálja a saját működését, amennyire lehet, racionalizálnak, de aláhúzta: a járványhelyzetben sok ház kényszerült arra, hogy átgondolja a folyamatait és az üzemeltetési paramétereit, ezért további jelentős megtakarításokat nem lehet elérni, ha nem dönt a bezárás vagy bizonyos szolgáltatások megszüntetése mellett a szálloda.

Tudomásul kell venni, hogy energiaigényes ágazatról van szó. Rövid távon a rendszerek optimalizálása 5-10 százalékos csökkenést eredményezhet az energiafelhasználásban, de ez nem olyan jelentős volumen. Középtávon, ahol rendelkeznek megtakarítással és van erre szándékuk, energetikai korszerűsítés indulhat

– fogalmazott Baldauf Csaba, hozzátéve: ezért azt javasolják, hogy minél előbb legyen lehetőség ágazatspecifikus támogatás mellett az energetikai korszerűsítések megkezdésére, ami többek között napkollektorok, hőszivattyúk telepítését, és a vízgépészet modernizálását is tartalmazhatja.

A szállodaszövetség elnöke hangsúlyozta, hogy az üzemelési költségekben jelentős összeg lenne megtakarítható, és a vendégek a szolgáltatás minőségében nem tapasztalnának változást az energetikai korszerűsítés után, viszont időigényes beruházásokról van szó.

Beépül az árakba?

Milyen mértékben háríthatják át a szállodák a vendégekre a megemelkedett költségeket? – kérdeztük Baldauf Csabától, aki világossá tette:

Részlegesen beépülhet az árakba, de teljes áthárításról nincs szó, mert ebben az esetben eladhatatlan lenne a szolgáltatás, vagy olyan kevesen tudnák megfizetni, hogy a szállodák működtetése fenntarthatatlanná válna.

A szállodaszövetség elnöke azt is megjegyezte, hogy nemcsak az energia, hanem az élelmiszerek és a különböző alvállalkozók, beszállítók költsége is megemelkedett, ezért az üzemeltetők már jelentős mértékben az eredményességük kárára próbálnak tovább működni. Baldauf Csaba arra számít, hogy több szálloda szezonális működésre állhat át.

Csökkenő kereslet találkozik a költségrobbanással

A mostani kihívás más jellegű, mások a következményei, és a kormánytól is más reakciókat láthatunk, mint a járványügyi korlátozások idején. Baldauf Csaba összehasonlítva a két helyzetet elmondta: az egyik különbséget az jelenti, hogy a járványügyi korlátozásoknak többé-kevésbé látszott a határideje, míg a mostani nehézségeknek nem jósolható meg az időtengelye.

Szintén különbség, hogy a korlátozások ideje alatt az állam különböző támogatásokkal segítette a talpon maradást, volt többek között bértámogatás, az iparűzési adó részleges elengedése, a SZÉP-kártya felhasználási feltételeinek módosítása, valamint a turisztikai fejlesztési hozzájárulás elengedése, egy hasonló intézkedés a jelenlegi helyzetben is sokat segíthetne. Ezeket az ágazat örömmel fogadta, bár – különösen az Ausztriában vagy Németországban látott támogatásokhoz képest – kevesellte.

A mostani helyzet viszont úgy néz ki, hogy recessziós környezetben van egy jelentősen lecsökkenő kereslet, hónapról hónapra emelkedő költségek mellett. A csökkenő kereslet és az alacsonyabb árbevétel találkozik a költségrobbanással, ami nagy mínuszt jelent

– foglalta össze Baldauf Csaba, azzal folytatva, hogy a vidéki szállodák küzdenek a legnagyobb problémákkal, a fővárosban kicsit árnyaltabb a kép, a budapesti forgalom attól is függ, hogy a következő hónapokban hogyan alakul az európai szintű kereslet.

A szállodaszövetség vezetője kiemelte: szeptember végéig látniuk kell, hogy kapnak-e valamilyen kormányzati segítséget, mert mindenkinek meg kell vizsgálnia a működését, és meghozni olyan döntéseket - akár a szezonális üzemelésre, vagy elbocsátásokra vonatkozóan - amelyek a túlélést szolgálják. Az éttermek helyzetéről Kovács Lászlót, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnökét itt kérdeztük.

(Borítókép: Patrick Pleul / picture alliance / Getty Images)