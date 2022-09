Nagyjából ezerfős tömegtüntetéssé alakult a miskolci iskolai élőlánc

A Herman Ottó Gimnázium polgári engedetlenség miatt felmentett igazgatóhelyetteséért is demonstrálnak.

Hétfő reggel fél nyolcra gyászruhás élőláncos tiltakozást hirdettek a miskolci Herman Ottó Gimnázium elé azt követően, hogy a tankerület felmentette az intézmény igazgatóhelyettesét, Dezsőfi Györgyöt, miután ő is részt vett az iskola tantestületének 36 tagjával együtt a szeptember 5-i polgári engedetlenségi akcióban. A megmozduláson azonban nemcsak a Herman diákjai és tanárai vettek részt, és a félórásra tervezett élőlánc után tüntetéssé alakult az akció.

Nyolcszáz- vagy ezerfősre becsülöm a zömmel középiskolás, gimnazista diákokból álló tömeget, amely a Herman Ottó Gimnáziumtól a tankerületi vezetés székhelye elé vonult – mondta az Indexnek telefonon Szűcs Tamás, a Földes Ferenc Gimnázium egyébként épp bejelentetten polgári engedetlenségben részt vevő tanára. Abban az intézményben a múlt héten is ő volt az egyetlen, aki polgári engedetlenséggel tiltakozott a pedagógusok sztrájkjogainak csorbítása miatt.

Szavai szerint a belvárosban 3-4 kilométeren át, nagyjából 40-50 percig rendőri biztosítás mellett vonuló tömegben más intézmények, gimnáziumok és általános iskolák tanárai mellett szép számmal vannak szülők is. Arról nem tudott beszámolni, hogy a résztvevők a lyukasóráik terhére, vagy igazoltan voltak távol, és vettek részt a megmozduláson.

A spontán tüntetéssé alakult élőlánc résztvevőinek célja, hogy a Herman diákjai petíciót adjanak át a tankerületi vezetésnek, melyben az igazgatóhelyettesük felmentésének visszavonását követelik. Amellett, hogy a szeptember eleje óta tartó oktatási megmozdulások fő céljai, a közoktatás gondjainak megoldását is határozottan követelik. Egyelőre meg nem erősített információim vannak arról, hogy a tankerület részéről átveszik a petíciót, de azt még nem tudni, hogy kijönnek-e az épület elé, vagy bent veszik át – mondta Szűcs Tamás. A beszélgetésünk alatt folyamatosan hallatszott a tömeg zúgása, illetve a „Gyertek ki, gyertek ki!” felhívások.

Szűcs Tamás tudomása szerint még ha a diákok képviselőinek sikerül is átadniuk a petíciójukat, utána a többségük akkor sem megy vissza az iskolába, mivel sokan szülői igazolással felszerelkezve érkeztek a reggeli akcióra, és a távolmaradást is tiltakozásnak szánják.

A polgári engedetlenségi akciókra válaszul érkező tankerületi, a pedagógusok által állásvesztéssel fenyegetésként értékelt levelekre válaszul, illetve a felmentett iskolaigazgató-helyettes melletti szolidaritásképp két másik iskolában is élőláncszervezéssel tervezték kifejezni a szolidaritásukat. A budakalászi Szentistvántelepi Általános Iskolában is szolidaritási megmozdulásra készülnek pedagógusok és szülők, illetve a szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola tiltakozó pedagógusai is gyászruhás tiltakozást szerveztek reggel fél 8 és 8 óra között az iskola főépülete előtt a polgári engedetlenségben részt vevő kollégáik megfélemlítése ellen.

Frissítés 10:10:

Az Index információi szerint a diákok képviselőinek sikerült a tankerület vezetésének átadniuk a petíciójukat. Ezt követően 10-15 perce békésen feloszlott a tüntetés. Szűcs Tamás elmondása szerint a tömeg békésen feloszlott, a diákok egy része az iskolák felé vette az irányt, másik részük azonban ráérősebben távozott, ezért az a benyomása támadt, hogy már nem mennek vissza az intézményekbe.