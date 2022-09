A Patent Egyesület nőgyűlölettel vádolja az abortuszrendelet módosítóit

A Patent Egyesület úgy véli:

a mostani lépés egyetlen valódi motivációja a nőgyűlölet. Egy életet sem fognak megvédeni azzal, hogy az abortusz mellett döntő nőt a magzati szívhang meghallgatására kényszerítik.

Az egyesület figyelemfelkeltő tüntetést szervez szeptember végén, hogy a tiltakozók együtt álljanak ki a legális és biztonságos abortuszhoz való hozzáférés jogáért – írja az RTL Klub.

A Patent a közösségi oldalán bejelentett eseményénél azt írta, hogy „a kormány évek óta nyirbálja alattomos módon a nők reprodukciós jogait”. Ezt egyebek mellett azzal támasztják alá, hogy 2012 óta betiltották a műtétnél sokkal kíméletesebb abortusztabletta forgalmazását; illetve, hogy a műtét előtt előírt kötelező konzultációkon – amire egyre nehezebb időben időpontot kapni a családvédelmi szolgálattól – rendszeresen megszégyenítik és megpróbálják lebeszélni a terhességmegszakításra váró nőket.

Azt is írják:

Idén szeptemberben Dúró Dóra kívánságára Pintér Sándor belügyminiszter társadalmi egyeztetés nélkül módosította az abortuszszabályozást: szeptember 15-től csak a magzati szívhang meghallgatásáról kiállított igazolással végezhető abortusz.

A lopakodó szigor valódi célja szerintük a nők megalázása és a nők élete felett gyakorolt kontroll. Azt is hozzáteszik, hogy elegük van a kormány nőgyűlöletéből, a nők elleni hangulatkeltésből és a nők leuralásából.

Korábban Orbán Viktor fia is reagált az abortuszrendeletre. Orbán Gáspár egy Jókai-idézetet osztott meg az oldalán: „... minden szívdobbanás azt mondja: szeretni kell."

Amint arról az Index is beszámolt, szeptember 15-én lép hatályba az a belügyminiszteri rendelet, amely rögzíti, hogy a terhességmegszakítás előtt az édesanyának egy olyan szülész-nőgyógyász szakorvos által kiadott leletet is be kell mutatnia, amely igazolja, hogy az állapotos nő a terhesség megszakítása előtt meghallgatta gyermeke szívhangját.