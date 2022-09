Bangó Margitot megműtötték

A Kossuth-díjas előadóművész – aki azóta már otthonában lábadozik – a Tények Plusznak adott interjúban beszélt erről. Azt mondta, hogy nyár közepén műtötték, mivel több vizsgálat elvégzése után kiderült, hogy kiújult a betegsége.

Nem úgy vettem fel, hogy hú, most már tragédia és vége az életemnek, nem. Hittem azt, és hiszem azt, hogy ebből is kijövök

– mondta, felidézve, hogy a kétezres évek elején már kétszer is rákos volt.

Bangó Margit azt mondta, hogy a mostani, harmadik műtét „már jól sikerült, pozitív lett az eredmény, mert a két első műtétnél rosszindulatú daganat volt, a harmadik szerencsés, jóindulatú volt hála a Jóistennek”.

Volt kemoterápia, hat kemót kaptam, és féltem tőle, bevallom őszintén

– mondta, felidézve azt is, hogy 2001-ben és 2002-ben – amikor mellrákkal küzdött – még nagyon rossz volt a kemoterápia, de most más kezelést kapott, és ezt már szinte észre se vette . Az interjúból az is kiderült, hogy a betegség segített neki abban, hogy kilenc év után végre kibéküljön a lányával.

Bangó Margit végül arról is szót ejtett, hogy a közönség nagyon sok erőt ad neki mindig. „Érzem az embereknek azt a mérhetetlen szeretetét, és ezt nem lehet felülmúlni semmivel” – fogalmazott.

Jönnek a fellépések, hála istennek. Azt hittem, hogy ez az október majd nagyon laza lesz, de hát nem. Persze ez a betegség azért nem úgy van, hogy na most vége van, és akkor már nincs több kezelés. Ez sajnos egy olyan betegség, amit állandó kontroll alatt kell tartani háromhavonként. Nagyon hiszek benne, hogy meg fogok gyógyulni, mert nem az az ember vagyok, aki feladja

– mondta az interjú végén az énekesnő.