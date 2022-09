Exjobbikosoknak kell udvarolnia Budavár ellenzéki polgármesterének

Az I. kerületben azért kellett időközi választást kiírni, mert Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke áprilisban országgyűlési képviselő lett, így az önkormányzati helyéről le kellett mondania. Gelencsér az 5-ös számú egyéni választókörzet képviselője volt és alpolgármesterként is dolgozott a Budavári Önkormányzatnál.

A szeptember 11-i időközi választást végül, ötven százalék feletti eredménnyel a Fidesz–KDNP jelöltje, Fazekas Csilla nyerte meg. A sajtóban többnyire olyan értékelések születtek, hogy a kormánypárti győzelem egyúttal az ellenzéki többség végét is jelenti a kerületben, és két exjobbikos helyi képviselő, Varga Dániel és Zsitnyák János változtathat az erőviszonyokon. Előbbit telefonon kérdezte az Index.

Jobboldaliak és konstruktívak

Varga Dániel, az I. kerület 3-as egyéni választókörzetének, Vízivárosnak az önkormányzati képviselője az időközi választás eredményéről az Indexnek azt mondta: a kampány valójában a nagy pártok csatározása volt, és az országos politika „lecsorgott” a kerületbe.

„Ebből teljes mértékben kimaradtunk, nem vettünk részt a kampányban, külső szereplőként figyeltük az eseményeket” – fogalmazott lapunknak a képviselő, aki szerint várható volt, a közhangulatból is azt a következtetést lehetett levonni, hogy a Fidesz jelöltje fog győzni az időközin, miközben az ellenzék is minden követ megmozgatott.

Varga Dániel úgy véli, ennek tudható be az, hogy a kampány utolsó hetében őt és Zsitnyák János képviselőtársát is fideszes vádakkal illették, továbbá az ellenzék azzal riogatott, hogy ha a Fidesz jelöltje nyer, akkor elveszítik a többségüket a képviselő-testületben. Varga Dániel sérelmezi, hogy ezt a sajtó minden utánajárás nélkül átvette, de őket senki nem kérdezte meg az álláspontjukról.

A képviselő kijelentette:

Nem a Fidesz, hanem a jobboldali gondolkodás van most többségben a kerületben.

Varga Dániel és Zsitnyák János 2019-ben még jobbikosként, ellenzéki összefogással nyert mandátumot (előbbi egyéniben, utóbbi kompenzációs listáról jutott be) az I. kerületben az önkormányzati választáson.

2019-ben 10–5 volt (tíz egyéni körzetből nyolcat vitt az ellenzéki összefogás) az arány az ellenzék javára a képviselő-testületben, Varga Dániel és Zsitnyák János azonban két éve − mandátumukat megtartva – kilépett a Jobbikból, miután Jakab Pétert választották meg elnöknek a párt tisztújításán 2020 januárjában.

Februárban Varga és Zsitnyák két másik önkormányzati képviselőtársukkal közös közleményükben azt írták, hogy „nemzeti ellenzékiként” továbbra is 21. századi, konzervatív, jobboldali politikát fognak folytatni, a Jobbikban erre már nem láttak lehetőséget. „Önkormányzati képviselői munkánkkal a jövőben is a kerületünkben élő polgárokat kívánjuk szolgálni” – közölték a kilépett jobbikosok.

Varga Dániel és Zsitnyák János később a szintén exjobbikos Bencsik János országgyűlési képviselő által létrehozott, 2021 márciusában párttá alakult Polgári Válaszhoz csatlakoztak. Varga azonban az Indexnek hangsúlyozta, hogy a I. kerületben a Közösen Vízivárosért Egyesület színeiben politizálnak, ez az egyesület határozza meg a helyi munkájukat.

A képviselő azt is elmondta, hogy az időközi választás előtt is markáns jobboldali politikát folytattak, és számos konfliktusuk volt már az ellenzéki pártokkal, de azt visszautasította, hogy mindig együtt szavaznának a kormánypárti képviselőkkel. Olyan esetre is utalt, amikor a Momentum és a DK szavazott együtt a Fidesszel.

Varga konfliktusos kérdésnek nevezte, hogy V. Naszályi Márta az I. kerületi képviselő-testület bevonása nélkül szavazta meg a Horn Gyula sétány elnevezést a Fővárosi Közgyűlésben. De az Átrium színház ügyében sem értettek egyet, Varga álláspontja az volt, hogy az I. kerületiek pénzéből inkább a helyi kultúrát kellene támogatni. Zsitnyák szorosabb kapcsolatot szorgalmazott a határon túli magyar nyelvű testvértelepülésekkel, de Varga szerint „V. Naszályi Mártának ez ideológiai okokból nem volt fontos”, és nem adott teret a kérdésnek.

A képviselő ugyanakkor azt is hozzátette, hogy Zsitnyák Jánossal konstruktívan állnak hozzá a testületi munkához, minden olyan fejlesztést támogatnak, amely álláspontjuk szerint a fejlődés irányába hat, ügyek mentén politizálnak.

Amiről azt gondoljuk, hogy a kerület fejlesztését szolgálja, azt támogatni fogjuk. Ez a konstruktivitás eddig is megvolt a részünkről

– szögezte le Varga Dániel. Ezzel összefüggésben megjegyezte: sokan sokszor nem képesek a testületben meghaladni az ideológiai árokharcokat a kerület érdekében.

A feloszlatás nem releváns kérdés

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára az I. kerületi időközi választás fideszes sikere után a közösségi oldalán azt írta:

Új polgármester-választást kell tartani Budavárban, meg kell adni a lehetőséget az I. kerület lakosainak, hogy eldönthessék: V. Naszályi Mártával folytatják, vagy új polgármesterre bízzák képviseletüket!

Az I. kerületi képviselő-testületben nagyon úgy néz ki, hogy a két exjobbikos képviselő helyzete felértékelődött. Kérdésünkre Varga Dániel megerősítette: ahhoz, hogy a képviselő-testület feloszlassa magát, minősített többség kell. A két exjobbikos képviselővel ez a többsége meg is lenne a kormányoldalnak (ez 8 képviselőt jelentene, szemben 7 ellenzéki képviselővel) , ám Varga Dániel az Indexnek leszögezte: a kérdés nem aktuális, „a feloszlatás egy nem releváns kérdés”.

Arról is beszélt, számukra most nem az a mérvadó, hogy lemond-e a polgármester, mert nem ez az elsődleges. „Mi dolgozni szeretnénk” – jelentette ki Varga Dániel. A képviselő szerint, míg az időközi kampány zajlott, „a polgármester asszony, és nagyon sokan a városvezetésből nem azokkal a kérdésekkel foglalkoztak, amelyekkel kellett volna, hanem politikai sárdobálásba kezdtek, ennek pedig a kerület látja kárát”. Varga úgy fogalmazott:

A folyamatos kampánygépezet helyett dolgozni kellene, és akkor lehetne sikeresen politizálni, de ez érvényes mind a két oldalra.

Megcsörrent a telefon

Az Index kérdésére válaszul elismerte: volt már puhatolózás a Fidesz részéről, de csak ügyek mentén, és ez érthető is, mivel számukra is az a fontos, hogy a javaslataik átmenjenek a testületen.

V. Naszályi Mártával most nagyon fagyos a kapcsolat, ennek az a fő oka, hogy képtelen volt engedni a baloldali gondolkodásából, és sokszor masszívan erőltette szélsőbaloldali nézeteit

– válaszolta Varga Dániel az Index kérdésére. Az elmúlt másfél hónapban nem nagyon beszéltek V. Naszályi Mártával, de az időközi választás után felhívta őt a polgármester, hogy találkozzanak.

Nagyon más lehetősége nincsen, próbálkoznia kell

– jelentette ki Varga Dániel, beárazva ezzel saját szerepüket a képviselő-testületben.

Azt is elmondta, Zsitnyák Jánossal már van elképzelésük arról, hogyan kellene a kerület költekezéseit racionalizálni. Varga Dániel szerint V. Naszályi Mártának sok olyan tanácsadója van, „akik érdemi munkát nem végeznek”, és mégis sztárfizetéseket kapnak. „Jelen gazdasági helyzetben azt gondoljuk, hogy erre nincsen szükség” – emelte ki a képviselő.

Partnerségre törekszik

Orbán Viktor a Facebook-oldalán, „Várfoglalás” felirattal közös fotót osztott meg az I. kerületi időközi választás kormánypárti nyertesével, Fazekas Csillával. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Dömötör Csaba pedig azt írta a közösségi oldalán, hogy az ellenzék „kulcskörzetet” vesztett el az I. kerületben.

V. Naszályi Márta budavári polgármester az Indexnek azt mondta: a várfoglalás nem az időközi választáson, hanem a budai Várban történt, ahol kiemelt kormányzati beruházásokkal kormányzati negyedet alakítanak ki. A budavári polgármester kijelentette: ez a várfoglalás, és az egyre több kiemelt beruházással rongálják a kerületben élők egészségét.

Az ellenzék újabb budapesti vereségéről azt mondta, több oka is van, amelyek részben összefüggnek, részben függetlenek egymástól. V. Naszályi Márta kifejtette: a tavaszi parlamenti választás óta az ellenzéki szavazók egyfajta kiábrándultságban, apátiában vannak, és ez az országos közhangulat rányomta a bélyegét az I. kerületi időközi választásra is. Az okok közé sorolta azt is, hogy „a Fidesz hagyományosan jól tud mozgósítani a maga sajátságos eszközeivel”, ámbár a kerületi önkormányzatot vezető ellenzék is jól mozgósított. A polgármester szerint ezt bizonyítja, hogy az időközi választáshoz képest magas volt a részvétel, és az ellenzéki szavazók 55 százalékát meg tudták szólítani.

V. Naszályi Márta úgy értékelte: a munkát beletették a kampányba, de itt a nyár vége, és egy önkormányzati körzetre korlátozódó időközi választás „jellemzően mindig érdektelenségbe fullad”. A képviselő-testületi erőviszonyokról azt mondta: ez most még nagyon képlékeny, de bízik benne, hogy meg tudják őrizni a testületi többséget.

Én eddig is a kerület érdekében dolgoztam, és továbbra is együtt fogok dolgozni mindenkivel, aki a kerület érdekében hajlandó együttműködni

– szögezte le V. Naszályi Márta. Emellett azt gondolja: a budavári választópolgárok a 15 fős képviselő-testületet együtt bízták meg azzal a felelősségteljes feladattal, hogy az I. kerületért dolgozzanak.

Már harmadik éve ennek a testületnek a közös munkáját koordinálom, és azon dolgozom, hogy minden építő javaslat megvalósuljon, hogy a kerület fejlődjön, és a kerületiek élete egyre jobb legyen

– fogalmazott a polgármester, aki mindenkit partnernek tekint, akivel a kerület fejlődése érdekében közösen tud dolgozni és gondolkodni. Arra a kérdésre válaszolva, hogy milyen kapcsolatot ápol Varga Dániellel és Zsitnyák Jánossal, megjegyezte: olyan képviselők, akikkel rendszeresen egyeztet.

Mindenkinek necces lenne a feloszlatás

Fürjes Balázs bejegyzésével kapcsolatban, amelyben az államtitkár új polgármester-választást szorgalmazott, V. Naszályi Márta kijelentette: ha ezt komolyan kéne venni, akkor azt is lehetne mondani, hogy Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármesternek is le kellene mondania, hiszen az áprilisi országgyűlési választáson Fürjes Balázs elvesztette az egész XII. kerületet, nem csupán egy körzetet.

„A Fidesz szerint akkor most Pokorni Zoltánnak le kell mondania? Nyilvánvalóan nem” – válaszolta meg a feltett kérdést V. Naszályi Márta, majd hozzátette, hogy ez a kérdés az I. kerületben sem merül fel.

A budavári polgármester szerint Fürjes Balázsnak „az irodalmi munkásságához tartozik” a Facebook-bejegyzése, amelyben olyan felsorolások vannak, amelyek „tényszerűen hazugságok”. V. Naszályi Márta hangsúlyozta: nem igaz, hogy a Budavári Önkormányzat bonttatta el a Márványmenyasszony éttermet.

„A Budavári Önkormányzat éppenséggel megvédeni akarta, a kormányhivatal adott engedélyt a bontására, és a Budavári Önkormányzat vette észre ezt az engedélyt. Cikket írtunk belőle, és a nyilvánossághoz fordultunk, hogy ezt megakadályozzuk. Tehát mi mentettük meg azt, ami még egyáltalán menthető volt belőle, és utána a kormányhivatal egy második lépésben szó nélkül elengedte azt a változtatási kérelmet, hogy irodaházzá minősítsék. Most már számonkérni se lehet a beruházótól azt, hogy vendéglőfunkciót vagy a vendéglőnek valamilyen emlékhelyet alakítson ott ki. Úgyhogy a Sára Botond vezette kormányhivatal az, ami bűnös a Márványmenyasszony lebontásában és megszüntetésében. A Budavári Önkormányzat harcolt az értékmentésért” – magyarázta V. Naszályi Márta az Indexnek.

A lapunknak arra a felvetésére, látja-e reális esélyét, hogy a kormányoldal minősített többséggel feloszlassa a képviselő-testületet, a polgármester azt mondta: nem lát minden képviselő fejébe, de nem hiszi, hogy lenne ilyen forgatókönyv, illetve szerinte minden képviselőnek „eléggé necces lenne” a saját mandátumvesztésére szavazni.

V. Naszályi Márta azt is mondta: nem gondolkodik ezen, inkább azon van, hogy folytassák a testületi munkát, és a teljes ciklusukat kitöltve a kerület érdekében megcsinálják azt a munkát, amellyel közel három évvel ezelőtt bízták meg a választók a városvezetést.

(Borítókép: V. Naszályi Márta 2022. március 29-én. Fotó: Papajcsik Péter/Index)