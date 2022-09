Négy év börtönbüntetést kapott Galambos Lajos volt kémfőnök

A bíróság vesztegetés elfogadása és államtitoksértés bűntette miatt ítélte el Galambos Lajos vezérőrnagyot és társait. Utóbbiak közül Jakubinyi Róbert – aki már a 80-as években is a budapesti alvilág ismert figurája volt – 3 év börtönbüntetést, az ügy harmadrendű vádlottja, Gyarmati György, a titkosszolgálatnál dolgozó alezredes pedig 2 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott.

A bűncselekményt még 2007-ben és 2008-ban követték el, a Jakubinyi nevéhez köthető Egymásért, Egy-másért Alapítvány bevonásával, amely egyfajta kifizetőhelye volt a polgári kémelhárításnak. A botrány azonban már csak 2011-ben a kormányváltás után robbant ki, és akkor indult meg a vizsgálat is. Évekkel ezelőtt, még 2017-ben már születetett az ügyben egy elsőfokú ítélet.

Azt követően viszont formai hibák miatt újra kellett indítani a tárgyalást, és a 2021-ben egy újabb elsőfokú ítéletben már az előzőnél valamivel enyhébb büntetést szabtak ki rájuk, mivel a börtönbüntetés mértéke is csökkent, valamint a korábban javasolt, százmilliós nagyságrendű vagyonelkobzást is ejtették az első két vádlott ellen. Ugyanezt az ítéletet hagyta jóvá a most másodfokon eljáró bíróság,

A mostani döntés viszont már jogerős.

A büntetés hivatalos indoklása, valamint a per részletei azonban – az ügy jellegéből kifolyólag – államtitoknak minősülnek, a döntést zárt ajtók mögött hozták meg a bírák.

A börtönbüntetésen felül Galambos Lajost megfosztották a vezérőrnagyi, Gyarmati Györgyöt pedig az alezredesi rendfokozatától is. Ezen kívül mindkettejüket kötelezték arra is, hogy 1,5 millió forintos pénzbüntetést fizessenek a haszonszerzésből elkövetett bűncselekmény miatt – írta a Magyar Nemzet.

(Borítókép: Galambos Lajos 2017-ben. Fotó: Kovács Tamás / MTI)