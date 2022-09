Több millió forinttal tűnt el egy 23 éves férfi Gyöngyösön, az autóját már megtalálták

Csak az autóját találták meg annak a 23 éves férfinak, aki szeptember elején tűnt el Gyöngyösön. A rendőrség már akkor közölte, hogy a közeli tavat is átvizsgálják, hétfőn pedig oda is ért a szonár.

A férfi egy építési cég ügyvezetője, aki azért ment a Heves megyei városba, hogy az ott zajló építkezésükön kifizesse a munkások bérét, így vélhetőleg több millió forint volt nála. A családapának azonban nyoma veszett, csak az autóját találták meg másnap, benne a papírjaival és pénztárcájával – írja a Ripost.

A lap beszámolója szerint a rendőrség akkor közölte, hogy ha szükséges, akkor a közeli tavat is átvizsgálják a férfi után kutatva. A több mint három méter mély Deli-tóhoz hétfőn megérkezett a szonár, amellyel a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány megkezdik a keresést.

A Gyöngyösi TV Facebook-oldalán azt írják, a tó átkutatását a Help mentőkutyás egyesület a speciális búvárok segítségével kezdték meg a több, mint egy hete eltűnt férfi után. A munkában részt vesz a Velencei tavi speciális kutatók-mentők alapítvány is. A víz mélysége miatt a kutatás több napot is igénybe vehet.