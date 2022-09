Élvezze ki a meleget, holnap beköszönt az igazi ősz

Szerdán több helyen megvastagodhat a felhőzet, kisebb eső, zápor az északi, főként északkeleti tájakon várható. Emellett hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap, a legtöbb napsütés a déli tájakon valószínű – írja az Időkép.

Az északi, északnyugati tájak kivételével többfelé élénk, délnyugaton erős, néhol viharos lesz a délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul, de a csapadékosabb északi és északkeleti tájakon csak 19–23 fok köré melegedhet a levegő.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Csütörtökön a meleg idő az ország nagy részén még kitart, a lehűlés csak pénteken kezdődik meg. Addig azonban nyugat, délnyugat felől meleg, de már gyakran nedves levegő sodródik az ország fölé, így a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett gyakran lesz erősen felhős az ég.

Többfelé és több alkalommal kell számítani csapadékra, reggel főként esőre, záporokra, majd délutántól egyre inkább záporokra, zivatarokra, de akár heves zivatarok kialakulására is van esély, amelyekhez felhőszakadás, jégeső és 80-90 kilométer per órás széllökések is társulhatnak.

Hevesebb viharok nagyobb eséllyel az ország déli felén, kétharmadán fordulhatnak elő. Zivataroktól függetlenül is többfelé megerősödik a nyugati-délnyugati szél. A csúcshőmérséklet még eléri a 23–30 fokot.

Beköszönt az igazi ősz

Pénteken eleinte több helyen kisüthet a nap, majd erősen felhős, borongós idő várható. Napközben szórványosan fordulhat elő eső, zápor, délnyugaton néhol zivatar. Este nyugat felől egyre nagyobb területen eredhet el az eső. Az északnyugati szelet időnként élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 17 és 25 fok között alakul.

Szombaton a borongós időben eleinte többfelé, majd átmenetileg kevesebb helyen, délután délnyugat felől ismét egyre többfelé várható csendes eső. Az északnyugati szelet többfelé élénk, északnyugaton erős lökések kísérhetik, délután mindössze 13–18 fok valószínű.

Vasárnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, de elszórtan továbbra is lehetnek záporok. Az erős, többfelé viharos nyugati-északnyugati szélben délután 15–20 fok várható. A hűvös, szeles, változékony őszi idő a jövő hét első napjaiban is folytatódik.