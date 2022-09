Fizetésemelést kapnak a magyar katonák

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a jelenleg magyar vezetésű koszovói NATO-művelet (KFOR) központjában tett látogatást. Hozzá csatlakozott Novák Katalin köztársasági elnök két napra, hogy találkozzon a KFOR-misszióban szolgálatot teljesítő magyar katonákkal.

„A katonáktól többet és elkötelezett szolgálatot várunk, de a magyar kormány ehhez hozzátesz minden támogatást, ami szükséges” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Novák Katalin látogatása után.

Haza csak addig van, amíg van, aki megvédje

A honvédelmi miniszter Facebook-oldalán közzétett videoüzenetében elmondta, hogy köztársasági elnök látogatása után a katonákat érintő kétlépcsős illetményemelésről is beszélt. „A haza védelmében tett elkötelezett szolgálatot meg kell becsülni. Hiszen haza csak addig van, amíg van, aki megvédje” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki a köztársasági elnökkel és a Magyar Honvédség parancsnokával Koszovóba utazott, hogy személyesen ismerjék meg az ott kialakult helyzetet. Ezután elmondta, mit vár a Magyar Honvédség katonáitól.

Mind a missziós szolgálat tekintetében, mind pedig az otthoni szolgálatteljesítés-készenlétfokozás idején nagyon fontos az, hogy a katonáktól többet és elkötelezett szolgálatot várunk, de a magyar kormány ehhez hozzátesz minden támogatást, ami szükséges. Nem olyan régen jelentettük be azt a döntésünket, hogy a magyar katonák illetményét megemeljük minden állománykategóriában, és egységesen legalább 26 százalékkal

– mondta a honvédelmi miniszter.

Hozzátette, arról is döntöttek, hogy az egyéni felszereléseket véglegesítik, így a jövő év közepére „minden magyar katona – és azok is, akik majd az elkövetkezendő időben csatlakoznak hozzánk hivatásosként vagy tartalékosként – egy modern, jó minőségű, biztonságot, kényelmet nyújtó és harcra is alkalmas egyéni felszerelést fognak kapni”.

(Borítókép: Novák Katalin és Szalay-Bobrovniczky Kristóf 222. szeptember 13-án. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)