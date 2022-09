Fülöp-szigeteki vendégmunkásokkal orvosolja a munkaerőhiányt egy szombathelyi hotel

„Elfogadtunk egy, az épület bérlésére vonatkozó két plusz két évre szóló ajánlatot, amelynek keretében egy országosan több létesítményt üzemeltető cég vendégmunkásokat fog itt elszállásolni” – többek között ez áll abban a sajtóközleményben, amelyet a Hotel Pelikán tulajdonosa és ügyvezetője, Csonka Tamás juttatott el a Szabad Európa szerkesztőségébe.

A közleményben azt is írják, hogy 21 év után bezár Szombathely egyik legismertebb és legelegánsabb szállodája. A cikk közzététele után a lap egyik olvasója jelezte, hogy a Távol-Keletről érkező vendégmunkásokat egy szombathelyi multinacionális cég foglalkoztatja majd.

Igen, hozzánk érkezik körülbelül száz munkavállaló a Fülöp-szigetekről, ők lesznek majd elszállásolva az említett épületben

– közölte a lap érdeklődésére Marai Zoltán, az iSi Automotive Hungary Kft. ügyvezetője. Az első munkások az előzetes várakozás szerint október végén vagy november elején érkeznek. A cég alkalmazásában már most is állnak külföldiek, többek között Szerbiából, Mexikóból és Thaiföldről is. A Szabad Európa kiderítette, hogy a cég stratégiájában kiemelt szerepet kapott a szombathelyi gyár, ami még további munkaerőpótlást igényel.

Többek között azért választották a Fülöp-szigeteki munkaerőt, mert a cégen belül már több embert alkalmaznak onnan, és meg vannak elégedve a munkavállalókkal.