Határozatlan időre bezártak a győri uszodák

A győri Aqua Sportközpont és a Magyar Vilmos Uszoda is bezár mától Győrben, így lényegében már csak a Dunában tud úszni a folyók városában, aki ezek után még szeretne.

Csütörtöktől a győri versenyuszoda, az Aqua Sportközpont határozatlan időre bezár – tájékoztatta a győri sportlétesítmény vezetősége hivatalos közösségi oldalán az uszoda látogatóit.

Hozzátették, legjobb tudásuk szerint dolgozni fognak azon, hogy mielőbb a megszokott színvonalon és a régi nyitvatartással fogadhassák a vendégeket.

A zárva tartás ideje alatt a bérletek automatikusan szünetelnek, az újranyitás után ismét felhasználhatóak lesznek. A további kárpótlási igények rendezésének menete jelenleg kidolgozás alatt van: ezzel kapcsolatban a későbbiekben ígértek tájékoztatást.

Ugyanezzel a szöveggel, ugyanúgy hivatalos Facebook-oldalán, egy posztban jelentette be a győri Magyar Vilmos Uszoda is, hogy mától (szeptember 15.) ők is bezárják az uszoda kapuit, ahogy ők sem tudják, hogy meddig. A bérletekre és a tájékoztatásra ugyanaz érvényes, mint az Aqua Aréna esetében.

A bezárás okairól egyelőre egyik vizes sportlétesítmény sem adott tájékoztatást.

Helyi lapértesülések szerint azt már szerdán sejteni lehetett, hogy csütörtökön felfüggeszti működését az Aqua Sportközpont és a Magyar Vilmos Uszoda Győrben, „felújítás, karbantartás miatt”. Várhatóan részleges vagy teljes bezárás vár a győri múzeumra is az elszabaduló rezsiárak miatt.

Azt szintén a napokban írta meg az Index, hogy október 1-től határozatlan ideig zárva lesz a Tölgyes Strandfürdő Jászapátiban a növekvő energiaárak és rezsiköltségek miatt. Ugyanezen okokból kifolyólag augusztus végén a balatonboglári Urányi János Sport és Szabadidő Központ hozta meg a döntést, hogy határozatlan ideig zárva tartanak.

(Borítókép: A győri Aqua Sportközpont 2017. május 31-én. Fotó: Krizsán Csaba/MTI)