Jégesővel, viharos széllel robban be az ősz

Csütörtökön napközben a fátyol- és gomolyfelhős idő mellett egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok – írja az Időkép.

Néhol felhőszakadással, jégesővel, viharos széllökésekkel kísért zivatarokra kell számítani, erre nagyobb esély az ország déli felén van. A nyugati, délnyugati szél többfelé megerősödik. Hajnalban 13-21, délután 23-30 fokot mérhetünk.

Csütörtökön egy hullámzó frontrendszer közelíti meg az országot, amely a következő napokban többfelé csapadékos, szeles időt hoz. Addig azonban nyugat, délnyugat felől meleg, de már gyakran nedves levegő sodródik az ország fölé, így a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett gyakran lesz erősen felhős az ég.

Többfelé és több alkalommal kell számítani csapadékra, reggel főként esőre, záporokra, majd délutántól egyre inkább záporokra, zivatarokra, de akár heves zivatarok kialakulására is van esély, amelyekhez felhőszakadás, jégeső és 80-90 kilométer per órás széllökések is társulhatnak.

Hevesebb viharok nagyobb eséllyel az ország déli felén, kétharmadán fordulhatnak elő. Zivataroktól függetlenül is többfelé megerősödik a nyugati-délnyugati szél. A csúcshőmérséklet még eléri a 23–30 fokot.

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint csütörtökön a melegfrontot követően kettősfronti jellegű hatás várható. Mind a meleg-, mind a hidegfrontra érzékenyek országszerte fejfájást, migrént tapasztalhatnak, amit az élénk, erős szél is erősíthet.

