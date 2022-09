Navracsics Tibor: Felkészültünk arra, hogy Magyarország vállalásait ellenőrizni fogja Brüsszel

Elisa Ferreirával az Európai Bizottság kohézióért és reformokért felelős biztosával tárgyalt utoljára az uniós péntekről Navracsics Tibor. Az uniós forrásokért és területfejlesztésért felelős miniszter azt az ATV Egyenes Beszéd műsorában mondta el. Kiemelte: az operatív programot már elküldték Brüsszelbe, amit most vizsgál a főigazgatóság, akik szeptember 22-ig ígértek választ adni.

Innen tudunk továbblépni, én júniusban a miniszteri meghallgatásomon azt mondtam, hogy azt szeretném, hogy az év végéig megszületnének ezek a megállapodások, úgy gondolom időarányosan most jól állunk.

– fogalmazott.

Lázár János a Tranziton tett kijelentére, hogy azért nem kaptuk még meg a forrásokat, mert nem úriemberekkel, hanem gazemberekkel kell tárgyalnia Navracsics Tibornak, ő úgy reagált, hogy ez a kijelentés egy költői túlzás volt egy könnyedebb hangvételű nyári fesztiválon.

Az Európai Bizottságban senki nem kérdezett rá erre, ugyanis nem szoktak foglalkozni a vicces, tréfás vagy esetleg gúnyos kiszólásokkal, amit egyes tagországok politikusai tesznek, sokszor fordul elő hasonló. Az Európai Bizottságnak nem politikai véleményekkel, hanem tényekkel kell foglalkoznia

– magyarázta.

Az EU-s pénzeket illetően szerinte az elakadás szerinte az intenzív kommunikáció hiányából adódó bizalomhiány miatt alakult ki. Az utóbbi években az Európai Unió és a magyar kormány közti kommunikáció egy csatornássá, és egyre radikálisabbá vált. „Ezt júniusban sikerült újraindítani, ennek az eredménye az, hogy az operatív programokat rövid idő alatt hamarosan véglegesíteni tudjuk, az újjáépítési terv véglegesítésén is dolgozunk, és abban is bízom, hogy a jogállamisági eljárásban is további előrelépést fogunk elérni” – ismertette Navracsics Tibor.

Az Európai Bizottsággal megállapodtak egy menetrendben, aminek egyik része a független korrupcióellenes hatóság és munkacsoport felállítása, erről szeptember 5-én megjelent egy határozat, és jövőhét hétfőn kerülnek az országgyűlés elé a törvényjavaslatok.

„Az egyszereplős közbeszerzési eljárásokkal arányainak csökkentését, a monitoring rendszer és a transzpalencia megerősítését várják el a megállapodás szerint” – mondta el a miniszter, majd hozzáfűzte, hogy ezek teljesítése határidőkhöz kötött, de további részleteket nem árult el erről.

A korrupcióellenes munkacsoport függetlenséget a nyílt pályázatok garantálják, a nemzetközileg elismert szakértők személyéről Brüsszellel is egyeztetni fognak.

Ez nem példa nélküli, Olaszországban és Szlovéniában már létezik ilyen hatóság

– tette hozzá. A kiszivárgott pénzelvonásokról szóló jelentésről azt mondta a miniszter, hogy ő nem kapott ilyen dokumentumot. Eszerint nem elrendezni kívánják az ügyet, hanem az Európai Tanács elé vinni, aminek pénzmegvonás lehet a következménye, de hagynak előtte időt Magyarországnak a korrupció felszámolására, ami egy, de maximum 3 hónapra tolható ki.

Erre Navracsics Tibor úgy reagált, hogy a valóságban vannak bizonyos elvárt intézkedések, amit a menetrend szerint el fognak végezni. A Lengyelország és az Európai Bizottság közötti vitához hasonlókat el akarjuk kerülni. „Arra számítok, hogy Magyarország esetében ellenőrzik a vállalásokat, és bízom benne, hogy november vége felé feláll a közbeszerzési integritási hatóság, ami a jogállamisági eljárás végéhez vezethet, és a helyreállított bizalmi szinttel létrejöhet az egyezség” – zárta.

(Borítókép: Navracsics Tibor. Fotó: Kaszás Tamás / Index)