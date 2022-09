Az elmúlt évek statisztikái szerint körülbelül kétpercenként történik Magyarországon vagyon elleni bűncselekmény, ebből minden hatodik betöréses lopás – derült ki egy kutatásból, amelyet a Tolvajkulcs kiadványban tettek közzé.

A 2008 és 2012 közötti évek kriminálstatisztikai adatainak átlaga alapján évente mintegy 43 ezer betöréses lopás történik. Ezek következményeként 2008 és 2012 között az elkövetők átlagosan nagyjából 15 milliárd forint kárt okoztak évente, ennek megközelítőleg a három százaléka térült meg, ami meglehetősen csekély eredménynek tűnik.

Emellett ezek a bűncselekmények egyrészt a sértetteknek hosszabb távú, akár évekig tartó lelki sérelmeket is okozhatnak, hiszen az értékeik megszerzése közben a tettesek behatolnak a privát szférájukba, erőszakkal bejutva sokszor látványos rombolást visznek véghez az otthonukban. Másrészt viszont nem csak a közvetlen sértetteknek jelentenek gondot, hiszen sérülnek az ott lakó családtagok, gyerekek, és a szomszédok biztonságérzete is megrendül, az emberek félni kezdenek, hogy ők is áldozatokká válhatnak, azaz egy-egy ügy kapcsán az adott lakókörnyezetben is jelentősen romlik a szubjektív biztonságérzet.

A csekély rizikót kedvelik a betörők

Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Kriminológiai Intézet az elmúlt évek esetei alapján egy kötetet adott ki, amelyben a tapasztalatokat rendszerezve elárulják, mik a betörők kedvenc módszerei, hogy bejussanak egy házba – írja a femcafe.hu. A kutatás során 150 elítélttel terveztek interjút készíteni. Az előzetes felkérés után a lemorzsolódás meglehetősen csekély volt.

Szóval az egyértelmű kedvenc a célpontok közül a családi ház, amelyet a társasházi lakás, a panellakás és a sorház követ.

Nyilván a lebukás veszélyeinek aránya dönt, a családi házak esetében távolabb vannak a szomszédok, a zaj sem nagyon hallatszik odáig, szemben a panellakásokkal, ahol ha a hatodikon tüsszentenek, akkor a földszinten kívánnak rá mielőbbi jobbulást.

A bejutásnál a nyitott ajtó és ablak szinte felhívás keringőre, emiatt, ha már szeretjük, hogy a friss levegő járja át folyamatosan az egész házat, akkor nem árt fémrácsot szereltetni a nyílászárókra, mert ezzel a rossz szándékkal és a kárunkra gyarapodás vágyával érkezők többsége nem csupán elgondolkodik, de le is mond a rosszalkodásról.

Ami mindig beválik

A kártyás beléptetőrendszer, a többpontos acélzárak is tutira távol tartják a betörőket. Ami azonban garantáltan beparáztatja a bűnelkövetést tervezőket, az az időzített lámpa, ami egy üres lakás esetében is erősen azt sugallja a törvény útjáról letérni szándékozóknak, hogy bizony-bizony, itthon vagyunk.

(Borítókép: Róka László/MTI)