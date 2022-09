Jászberénynek drága, a helyi Fidesznek és DK-nak ráfizetés lehet egy időközi választás

Mindenki időközi választást akar Jászberényben, vagy mégsem? A képviselő-testületet feloszlató javaslat már megszületett, de akár vissza is vonhatják. A polgármester vállalná a megmérettetést, most azonban nem tartja időszerűnek.

Időközi választás kiírásának céljából indítványt nyújtottak be a jászberényi képviselő-testület feloszlatására. A kezdeményező a Demokratikus Koalíció helyi politikusa, akinek javaslatához a helyi Fidesz-frakció biztosíthatja a többséget. A DK-s Gedei Józsefnek a viszonya már hosszú ideje megromlott a települést 2019 óta vezető Budai Lóránt polgármesterrel. Utóbbi elmondása szerint egyáltalán nem beszélnek egymással.

A szeptember 21-i képviselő-testületi ülésre már kimentek a meghívók a napirendi pontokkal, de mivel az indítvány már ezután született, a polgármester csak sürgősségi előterjesztésként veheti napirendre, ha úgy dönt erről. Ellenkező esetben, ha később át is menne a képviselő-testületen a feloszlatásról szóló indítvány, időközi választásra már csak a jövő évben kerülhet sor. Időközben az indítványt kezdeményező Gedei József egy olyan közleményt adott ki a DK központi sajtóosztályán keresztül, amely alapján az sem kizárt, hogy visszavonná javaslatát.

A polgármester, Budai Lóránt az Indexnek azt mondta: még kivárná „ezt a katyvaszt”, amely az indítvány benyújtásából keveredett. Noha az előterjesztés visszavonható, az aláíróként csatlakozó Fidesz-frakció miatt nem tartja valószínűnek, hogy ez meg is történne, mert szerinte „fentebbről” nem engednék nekik. A polgármester akár az ülés napján is eldöntheti, hogy beveszi-e sürgősséggel a feloszlatást célzó javaslatot a napirendbe. Budai Lóránt azt mondta, hogy szerinte ez így is lesz.

Nyögvenyelős, zavaros érdekek

A Magyar Narancs írta meg, hogy megalakulása óta patthelyzet van a jászberényi önkormányzati képviselő-testületben, ezért már többször is felmerült annak a lehetősége, hogy oszlassa fel magát. A testületben egy mi hazánkos, hét fideszes és elvileg hét ellenzéki képviselő ül. Utóbbiak az ellenzéki pártok által támogatott Közösen Jászberényért Egyesület színeiben nyertek mandátumot. A lap szerint a DK-s Gedei József többször is a Fidesszel szavazott együtt.

Értesüléseire hivatkozva a Magyar Narancs azt is írta, hogy az időközi választás mielőbbi – decemberi – megtartását a helyi fideszes parlamenti képviselő, Pócs János tartja a legfontosabbnak, míg a városi Fidesz-frakció ettől inkább ódzkodik, Pócs ezért inkább Gedeit nyerhette meg magának a javaslat benyújtására.

Az Index úgy értesült, hogy a helyi Fidesz egyáltalán nem biztos abban, hogy a testület feloszlatásával és egy időközi választással ők nyernének. Ráadásul az önkormányzatok számára romló gazdasági környezetben senki nem igyekezne beülni a polgármesteri székbe, vállalva a felelősséget a következő nehéz időszakban.

Pócs János a Jászsági Térségi TV-nek azt mondta: szerinte meg fogja szavazni a testület a feloszlatást, és olyan polgármestert látna a székben, „aki a város érdekében képes összefogni mindenkit”, és az ő segítői, támogatói szándékát elfogadja. Arra a kérdésre, hogy a DK-s Gedei Józsefet támogatná-e a polgármester-jelöltségben, Pócs János rövid hezitálás után azt válaszolta:

Akkor megyünk át a hídon, ha ott vagyunk, de valószínű, hogy a Gyurcsány emberét nem fogom támogatni.

Budai Lóránt szerint két verzió lehetséges, ha időközi választás lesz: a Fidesz egy saját jelöltet indít és elindul Gedei József is, hogy megossza az ellenzéki szavazatokat vele szemben, vagy Gedei Józsefet indítja el a Fidesz függetlenként, „és akkor máris nem Gyurcsány embere lesz”.

Visszavonulót fújtak?

A Demokratikus Koalíció sajtóosztályán keresztül Gedei József péntek délelőtt közleményt adott ki a jászberényi helyzettel kapcsolatban. Ebben azt írta, hogy Budai Lóránt polgármester 2020. szeptember 16-án indítványt tett a képviselő-testület feloszlatására, és a napirendre vételét a mögötte álló Közösen Jászberényért Egyesület, illetve a polgármester is megszavazta, a fideszes vezetésű többség viszont elutasította. Gedei szerint indítványát a polgármester akkor azzal magyarázta, hogy a jelen helyzet „sem a város, sem a benne lévők érdekeit nem szolgálja”.

Ezután a polgármester 2022. szeptember 8-án arról tájékoztatta a várost, hogy amennyiben megfelelő indítvány érkezik, akkor „én biztosan napirendre veszem és meg is szavazom”, majd pár nappal később arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy „a Közösen Jászberényért Egyesület minden tagja megszavazza az oszlatást. Legyenek bátrak, mérettessünk meg!” – olvasható Gedei közleményében.

A DK-s politikus szerint ő a polgármester „kérésére és biztatására” készítette elő az indítványt, illetve nyújtotta be.

Miután sajtóhírek szerint a Fidesz megváltoztatta korábbi elutasító álláspontját, és kész megszavazni a testület feloszlatására vonatkozó előterjesztést, a polgármester úr és a mögötte álló egyesület képviselői mintha megváltoztatták volna véleményüket, és azt a hamis látszatot keltik, mintha a javaslat és a szándék nem magától a polgármestertől származna, hanem én kívánnám a Fidesszel szövetkezve a testület feloszlatását. Ez tévedés. Közlöm: ha a polgármester úr eláll korábbi szándékától és kijelenti, hogy jövőbeli politikáját Jászberény fejlődése érdekében alakítja át, akkor előterjesztésemet visszavonom

– közölte Gedei József.

Mi másért dolgoznék? Ha most azt mondom, hogy megígérem, akkor az azt jelenti, hogy eddig nem a városért dolgoztam? Vicc az egész

– jelentette ki Budai Lóránt az Indexnek.

Vállalná, de inkább dolgozna

A polgármester azt elismerte: valóban többször is kijelentette nyilvánosan, hogy mérettessék meg magukat. Ezt mondja most is, attól függetlenül, hogy az időzítést nem tartja jó ötletnek. Lapunknak azt is mondta: nem a feloszlatás felvetésével van gondja, hanem a benyújtott javaslat indoklásával, amely mindenért őt hibáztatná a településen. A feloszlatást egyébként megszavazná, és ha ez napirendre kerül, akkor így is fog tenni.

Budai Lóránt ugyanakkor arról is beszélt, annak látná értelmét, hogy végre dolgozzon a testület, de ha képtelenek vele együtt dolgozni, és már 2019 óta nem tudják elviselni az ellenfelei, akkor „legyenek tökösek”, és akkor oszlassanak.

Ők folyamatosan azt mondják, hogy én álljak fel. De akkor már álljunk fel mindannyian. Mondtam nekik, hogy ha olyan bátrak, akkor adják be. Itt tartunk most

– mondta a polgármester.

Budai Lóránt szerint reálisan már csak jövő év elején, tavasszal lehetne időközi választás tartani, de onnan már csak egy év van a 2024-es önkormányzati választásokig. Úgy gondolja egyébként, hogy ők csak nyernének ezzel, de a jelenlegi gazdasági helyzetben nem biztos, hogy ezzel kellene foglalkozni, ugyanis legalább 10 millió forint egy ilyen választás.

A polgármester hozzátette: valójában most nagyon sok teendőjük lenne, és egy időközi választás csak elvenné az időt ezektől. Szerinte valójában az ellenfeleinek sem érdeke egy időközi választás, és nem is akarhatják igazán, mert

pontosan tudják, hogy milyen a megítélésük a városban.

Budai Lóránt azt is kijelentette: ha most visszavonásra kerül a feloszlatást célzó előterjesztés, akkor már a városvezetés sem fogja erőltetni a felvetést, szeretnének dolgozni és arra koncentrálni, ami a következő hónapokban vár Jászberényre.

A jobbikos Budai Lóránt a 2019-es önkormányzati választáson nyerte el Jászberény polgármesteri székét, de még abban az évben időközin kellett ismét bizonyítania a Fidesz kifogásai miatt. Az ellenzéki támogatottságú Budai másodszorra is elnyerte a választók bizalmának a többségét.

