Ígéretet tett a kormány: 2024-ben érkezhetnek a visszaváltható PET-palackok

A Greenpeace Magyarország környezetvédő szervezet 2022. július elsején egy 40 ezer PET-palackból készült ajándékcsomagot küldött Palkovics László környezetvédelemért és hulladékgazdálkodásért felelős miniszternek. Ennél a mennyiségnél több palack fogy el Magyarországon mindössze negyedóra alatt. Ezzel az ajándékcsomaggal egyetemben átnyújtottak egy 55 ezer ember által aláírt petíciót is, amelyben azt kérték a kormánytól, hogy tegye kötelezővé az eldobható italcsomagolások teljes körű újrahasznosítását.

Emellett pedig kötelezzék arra a gyártókat és a forgalmazókat is, hogy használjanak visszaváltható és újratölthető csomagolásokat – írta a petíció. A csomag átadása után a szervezet egy levelet is írt Palkovics Lászlónak, amely levélre most meg is érkezett a válasz – írja a Greenpeace.

A környezetvédelemért és hulladékgazdálkodásért felelős miniszter azt írja, hogy 2024. január 1-jével életbe lép a kötelező visszaváltási rendszer. A Greenpeace szerint a döntés mindenképpen üdvözítendő, annak ellenére is, hogy egy évet csúszik az eredeti, 2023-as tervekhez képest. Az előzetes várakozások szerint az intézkedésnek köszönhetően nőni fog az újrahasznosítás aránya, ezzel arányosan pedig csökkenni fog a keletkező csomagolási hulladék mennyisége.

Legalább másfél milliárd PET-palackot hoznak forgalomba évente Magyarországon, aminek hetven százalékát soha nem hasznosítják újra, ezek szemétlerakókban, hulladékégetőkben, rosszabb esetben a folyókban, tengerekben vagy az erdeinkben végzik. A drága, valamint nagy energia- és nyersanyagigényű aludobozoknál is hasonlóan rosszak a hasznosítási arányok – írja a környezetvédő szervezet weboldala.

A szervezet szerint azonban a valódi körforgásos gazdaságra való átálláshoz többre van szükség a mostani intézkedéseknél.

(Borítókép: Ujvári Sándor / MTI)