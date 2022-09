A kormány kitart a benzin- és élelmiszerárstop mellett, a kamatstopot is meghosszabbítja

A kormány decemberig 31-ig meghosszabbítja az üzemanyagra kivetett hatósági árat és az alapvető élelmiszerekre vonatkozó árstopot, jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati rendkívüli kormányinfón. Ez azt jelenti, hogy október 1. után is lehet 480 forintos áron tankolni a kutakon a kedvezményezetteknek.

Gulyás Gergely azzal kezdte, a háború és a szankciós válaszok brutális áremelkedéshez vezettek, különösen az élelmiszerek ára lőtt ki jelentősen, de az üzemanyagárak is elszabadultak.

Annak érdekében, hogy a magyar családokat ettől meg tudjuk védeni, a benzin- és élemiszerárstopot meghosszabítjuk, tette hozzá. A kormány feltett szándéka, hogy a december 31-én kifutó kamatstopot is meghosszabbítsa fél évvel, jelezte a politikus.

A kis- és középvállalkozások is védelemre szorulnak

Többen férnek bele az átlagfogyasztásba a rezsicsökkentés új konstrukciói alapján, mint azt a kormány gondolta, mondta Gulyás Gergely. Elmondta: a cél az, hogy fennmaradjon a támogatási rendszer. Ezen a ponton Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter vette át a szót, aki ismertette: az uniós definíció szerinti energiaintenzív vállalkozóknak segítenek, így azoknak, akik a feldolgozóipar szereplői. A kkv-kat segítő program október 1-jével indul, és 2023 végéig szól, derült ki.

A programokat a Technológiai és Ipari Minisztérium bonyolítja le, a miniszter tájékoztatása szerint a támogatást az áram- és a gázszámlára kell érteni, aminek a kormány az 50 százalékát fizeti ki. Nagy Márton egy példát is említett, így akinek 10 ezerről 60-ra ment fel a számlája, 25 ezres segítséget kap 3 hónapra kivetítve.

A kormány egy beruházásösztönző programot is indít a jövőben, az Orbán-kabinet 15 százalékos önerő-támogatást biztosít a kkv-knak. Nagy Márton a munkahelyek megőrzését kérte az érintettektől, akikkel szemben elvárás, hogy a foglalkoztatottak száma 2023 végéig ne csökkenjen 90 százalék alá. Néhány nyugat-európai országban adókedvezmény formájában, de szintén az energiaintenzív ágazatokat érintik a kormányzati segítségek.

Mi nem akartunk nem hatékony segítséget adni, azt akartuk, hogy a kkv-k életképesek, versenyképesek maradjanak, és megtartsák a munkahelyeiket

– így Nagy Márton, aki bejelentette: bevezetnek egy úgynevezett gyármentő programot is.

„Egy munkavédelmi akcióterv is indul, mindez azért, mert ahol magas az energiaintenzivitás, ott sok helyen a munkahelyek megszűnése is előfordulhat. Döntés ebben a következő hetekben várható, amiről a sajtónak is beszámol majd a kormány” – hangzott el a tárcavezetőtől.

Sikerült kompromisszumra jutni az Európai Bizottsággal

Gulyás Gergely a kohéziós forrásokhoz szükséges megállapodás részleteit is ismertette. „Három fontos iránya van a tárgyalásoknak, így a kondicionalitási eljárás, a helyreállítási alapról szóló tárgyalás, és amiben még nincsen előrehaladás, egy 7 éves operatív partneri programról szóló megállapodás, „ez fogja meghatározni az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokat” – mondta.

A miniszer hangsúlyozta: „a kormány a bizottság által kérteket elfogadta, vagy ha nem így történt, sikerült olyan kompromisszumokat kötni, amelyek mindkét fél számára megnyugtatók.

Az országgyűlés elé várhatóan jövő héten nyújtják be ezeket a javaslatokat, melyek a tervek szerint novemberben lépnek hatályba. Vasárnap az Európai Bizottság is kommunikálni fog az ügyben. Ezt követően pedig Navracsics Tibor fog a sajtó rendelkezésére állni” – így Gulyás Gergely.

A beruházásstop miatt csúsznak a kórházfelújítások

„Hogyan állnak a budapesti kórházak korszerűsítési munkálatai?” – kérdezte a közmédia munkatársa. Gulyás Gergely erre azt felelte, volt egy több mint 10 milliárdos program, és van egy kész program, ami pillanatnyilag a beruházásstop áldozata.

„A Dél-budai Centrumkórház tervei hamarosan elkészülnek, minden program megvalósítandó, a kormány úgy tervez, hogy ezeket meg kell és meg fogják valósítani. Semmiről nem mondunk le, semmit nem töröltünk” – szögezte le a miniszter.

Újságírói kérdésre Gulyás Gergely az esetleges üzemanyaghiányról is mondott pár szót. Kifejtette, hogy bár kisebb fennakadások voltak az ellátásban, de nagy többségben így is lehetett tankolni. A miniszter úgy gondolja, a Molnak is köszönhető, hogy a kormány képes fenntartani a 480 forintos benzinárt.

Azt elismerte, hogy lehetnek zökkenők a kutakon, de bíznak benne, hogy a döntések fenntarthatók. A Európai Bizottságra vonatkozó kérdésre úgy reagált: a kormány várja a jogállamisági döntést, amit az Európai Parlament hoz meg.

Melegebb lesz az általános iskolákban

A kabinet döntése értelmében legalább 20 celsius-fok lesz a hőmérséklet az általános iskolai tantermekben, csak a gimnáziumokban lesz ennél alacsonyabb, a korábban ismertetett 18 – hangzott el a Kormányinfón.

Gulyás Gergely közölte azt is: tisztában vannak azzal, hogy az önkormányzatok fizetőképességének is van egy határa, de meg kell vizsgálni, hogy milyen módon lehet spórolni, és azt követően a kormány hogyan tud beavatkozni és segítséget nyújtani.

Egy éles témaváltás után a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, egyetért Orbán Viktor miniszterelnök azon kijelentésével, miszerint az újabb jogállamisági jelentés valójában „csak egy unalmas vicc”. Gulyás Gergely szerint az ellenzéki EP-képviselők törekvése realizálódott, akiknek célja, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat.

Gulyás Gergely a Demokratikus Koalíció pénteki bejelentésére is reflektált. A miniszter Dobrev Klára bázisát a baloldalon belül nem becsüli le, ám szerinte nem kérdés, hogy a végrehajtó hatalmat valójában Gyurcsány Ferenc gyakorolja az árnyékkormányban.

Megemelik a tanárok fizetését

Az Index kérdésére Gulyás Gergely azt felelte: garantált a pedagógusoknak a béremelése, erre az uniós pénzek megérkezése után kerülhet sor. Arra, hogy milyen alternatívái lehetnek a szankciós politikának, a miniszter úgy reagált: a diverzifikációval egyetértenek, az energetikaiakat viszont elutasítják, mert szavai szerint „az Oroszországnak hozott hasznot”.

Nincs B terv a pedagógusbér-emelésre, mondta az újságíróknak Gulyás Gergely.

Lehetetlen örökké fenntartani az ársapkákat

Nagy Márton jelezte, nem látnak fordulópontot az infláció csökkenésében, amit az MNB előrejelzése is alátámaszt. Az ársapkákat viszont képtelenség a végtelenségig fenntartani, fűzte hozzá, majd elmondta: az árstopoknál december 31., míg a kamatstopnál 2023 júniusa az új határidő. Gulyás Gergely az abortusztörvényre vonatkozó kérdésre azt felelte: az egészségügyi szakkollégiummal egyeztettek a kérdésben, a bábaszövetséggel nem.

Az abortusztörvény nem módosult, hangsúlyozta a miniszter.

Gulyás Gergely kifejtette, a gáztározók töltöttségi szintje 4,4 milliárd köbméter, ha csak a lakosság fogyasztását nézzük, 185 napra elég, ennyi téli nap viszont nincs.

A Hír TV a hatósági áfás tűzifáról érdeklődött. Ezzel kapcsolatban Nagy István agrárminiszter fog részletes ismertetést tartani, mondta Gulyás Gergely.

A kormány nem akarja célponttá tenni Kárpátalját

A 444.hu kérdésére, miszerint az ukrán háborúban bekövetkezett változások bármilyen szinten is kihatnak-e a magyar kormány hozzáállására, Gulyás Gergely azt felelte, nem akarják veszélybe sodorni a külhoni magyarokat.

„Célponttá tennénk Kárpátalját, ha fegyvereket szállítanánk Kárpátalján át Ukrajnába. Katonai jóslatokba mi nem bocsátkoztunk” – mondta a miniszter.

(Borítókép: Gulyás Gergely. Fotó: Szabó Réka / Index)