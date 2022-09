Döntött a kormány, marad a benzin- és élelmiszerárstop

Egy beruházástámogatási program is indul Nagy Márton közlése szerint. A kormány egy 15 százalékos önerőtámogatást is ad a kkv-knak. A tárcavezető egyúttal a munkahelyek megőrzését kérte az érintettektől, és azt várják el, hogy a foglalkoztatottak száma 2023 végéig ne csökkenjek 90 százalék alá.

Két másik programot is megtárgyalt a kormány, de ezekről még nincs döntés. Az egyik ezek közül egy gyárprogram, amely egy beruházástámogatás.

Emellett egy munkavédelmi akcióterv is indul, mindezt azért, mert ahol magas az enegiaintenzivitás, ott sokan a munkahelyek megszűnése is előfordulhat. Döntés ebben a következő hetekben várható, amiről a sajtónak is beszámol majd a kormány.