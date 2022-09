Igazi presztízsharc lesz az újbudai választás, de valódi tétje nincs

Stratégiai jelentőségű politikai egymásnak feszülés várható vasárnap Dél-Budán, miután a XI. kerület két önkormányzati választókerületében is időközi képviselőválasztást tartanak. A főváros legnagyobb lélekszámú kerülete az elmúlt időszakban elsősorban közlekedési, illetve városfejlesztési ügyeivel került be az országos hírekbe.

A lágymányosi, 5. számú körzetben az ellenzéki összefogás közös jelöltje a momentumos Devecseri Mátyás, legerősebb riválisa pedig a Fidesz–KDNP jelöltje, Jankó István. Utóbbi jelenleg is önkormányzati képviselő, listán szerzett mandátumát most egyénire cserélné, győzelme esetén a Fidesz új embert hozhatna be listáról.

A másik körzet Gazdagrét-Sasad területe, a 14-esben Lados Tamás történészt indítja a városvezetői többséget adó ellenzék, míg a Fidesz Elekes Tamást, a párt helyi alelnökét.

A kampány a jól ismert kutyasimogatós, kézfogós mederben folyt, ahol Karácsony Gergely főpolgármester, illetve Simicskó István, a KDNP parlamenti frakcióvezetője adta arcát a versengő felek népszerűsítéséhez. A hangnem meglehetősen békésnek mutatkozott annak ellenére, hogy a jobboldalnak különösen fáj a 2019-es verség, amikor is kilenc év után vesztették el a városvezetői pozíciót.

A mostani választási reváns mindezzel együtt a Fidesz számára egyelőre szimbolikus jelentőségű,

mivel a 25 fős képviselő-testületben a Fidesz–KDNP-frakció csupán 7 főből áll, s ha mindkét körzetet elhozzák, akkor is kisebbségben maradnak az összefogás 17 tagú koalíciójával (plusz a Mi Hazánk egy képviselőjével) szemben.

Sokat elmond a jobboldal keserűségéről, hogy Újbuda elmúlt közel három évének legnagyobb „városépítő” tetteként a jelenleg regnáló DK-s polgármester által a Bikás parkba hozott és szeptember elején a főpolgármester jelenlétében itt bemutatott, meglehetősen kormánykritikus ARC kiállítást nevezték a Fidesz részéről. Simicskó István egy lapinterjúban úgy ironizált, hogy a 2024-ben leköszönő László Imre polgármester eddig semmi mást nem csinált, mint örült a 2019-ben elért sikerének. Azt is mondta, hogy a kormányzati beruházásokon kívül semmilyen értelmes fejlesztést nem lát a kerületben.

Megosztó kormányzati beruházások

Hogy mi tekinthető értelmes beruházásnak, arról mindenesetre megoszlanak a vélemények. A választás előtt álló Lágymányos lakói most véleményt mondhatnak például a Déli Körvasút vasútfejlesztési projektjéről. Megépülése esetén ugyanis az ingatlanpiaci szakértő szerint a környék lakóházainak értékcsökkenése várható. Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője úgy látja, jelenleg a környéken családosok, illetve olyan emberek élnek, akik több évtizede laknak itt. Ennek a két csoportnak a környék biztonsága és infrastrukturális ellátottsága mellett leginkább a csend és nyugalom a döntő, de mivel a vasúti szerelvények folyamatos zakatolása miatt ez megszűnhet, így a hozzájuk hasonlók a jövőben nem ezen a környéken fognak ingatlant keresni. A Déli Körvasút-beruházás miatt megváltozhat Újbuda lakosságának összetétele is – hívta fel a figyelmet.

Nagy port kavart a kormányzat rozsdaövezeti kiemeléssel támogatott hatalmas lakópark-fejlesztési dömpingje is. A Lágymányossal szomszédos kelenföldi Duna-parti barnamezős területek kifejezetten vonzó célpontjai az ingatlanfejlesztőknek. Már eddig is számos irodaház- és lakóparkfejlesztés valósult meg (Budapart, Kondorosi, Walzer, Bolero lakópark), amelyek nagyjából 15 ezerrel növelhetik a kerület lakosságszámát. Ezekkel azonban alig képes lépést tartani az egészségügyi, óvodai, iskolai kapcsolódó infrastruktúra. A Mol-torony árnyékában (melyet maga Lázár János miniszter is tájsebnek tart) jelenleg is épülő Buda Part beruházás megítélése sem egyértelmű. A szervetlen városfejlődés mintapéldájaként számon tartott, kormányközeli gigaberuházás már a kezdetekor kiverte a XI. kerület városvezetésénél a biztosítékot. A Momentum jelöltjeinek kampányában hangsúlyos szerepet vállaló – akkor még újbudai alpolgármester – Orosz Anna már tavaly nyáron jelezte, hogy az építtető által az önkormányzattal aláírt településrendezési szerződés kizárja a Duna-part lezárását a kerületi lakosok elől. Ez a helyzet azóta sem változott.

A jobboldal részéről viszont a XI. kerületi ingatlanépítési láz történeti kontextusát hangsúlyozzák. A kétezres évek elején fedezték fel a fejlesztők az Újbudában rejlő potenciált, elkezdték felvásárolni a telkeket. Arra emlékeztetnek, hogy például egy 100 milliós értékű önkormányzati telek esetében a befektetők kulcsfontosságú partnerei az akkori polgármester, Molnár Gyula és Lakos Imre alpolgármester voltak. (2007-ben a Lágymányosi-öböl privatizációja miatt, hivatali visszaélés gyanújával büntetőfeljelentést is tettek ellenük, a Kúria végül felmentette őket.) Jelenleg már az akkor megkezdett építkezések negyedik, ötödik üteme zajlik a kerületben.

Újbuda a Momentum erős bástyája maradna

A vasárnapi választás sikere az ellenzéki összefogás oldaláról elsősorban a Momentumnak presztízskérdés, ugyanis mindkét egyéni körzetben ők nyertek 2019-ben, így övék volt eddig a legnagyobb, Fidesszel szembeni frakció. Az áprilisi parlamenti választások eredményeként a két önkormányzati képviselő, Orosz Anna és Bedő Dávid is parlamenti képviselő lett, ráadásul Orosz idén áprilisig Újbuda alpolgármestere is volt.

Orosz ez utóbbi pozíciója körül kristályosodott ki nyáron a DK budapesti térfoglalási igényéből fakadó konfliktus is. A Fővárosi Önkormányzatban ugyanis a Momentum egészen addig nem volt hajlandó megszavazni Karácsony Gergely új DK-s helyettesét, míg a DK el nem ismeri, hogy a Momentumot illeti az időközi választáson a jelöltállítás joga, illetve a megüresedő XI. kerületi alpolgármesteri szék. Végül a DK engedett, így most vasárnap momentumos jelöltekre szavazhatnak az ellenzéki összefogás hívei, Erhardt Attila, a Momentum önkormányzati képviselője pedig alpolgármester lett.

A Momentum mellett ugyanakkor a DK is stabil alapokkal rendelkezik a kerületben, és láthatóan igyekszik tovább erősíteni helyi pozícióit.

Molnár Gyulát, Újbuda 2010 előtti MSZP-s polgármesterét (aki korábban a szocialista párt elnöke is volt) László Imre polgármesteri főtanácsadónak nevezte ki, aki ezután nem sokkal át is lépett a DK-ba. Újbudai irodája közvetlenül a polgármesteré mellett van, amiből az önkormányzatnál többen is arra következtetnek, hogy megkezdődött Molnár Gyula városvezetői tisztségének DK-s visszaépítése. A régi kapcsolati rendszerek ráadásul könnyen reaktiválódhatnak, hisz a Demokratikus Koalíció helyi elnöke Lakos Imre, Molnár egykori alpolgármestere. A régi emberek visszatérése ellen hadakozó, a megtisztulást zászlajára tűző Momentum számára Molnár és Lakos mellett Czeglédy Csaba is fejtörést okozhat a jövőben, hisz az „ördög ügyvédje”-ügyben elmarasztalt jogász irodája állandó tanácsadói szerződéssel rendelkezik a XI. kerületi önkormányzatnál.

Orosz Anna lapunkkal azt közölte, hogy jelöltjeik a vasárnapi választás magas részvételi arányában érdekeltek. Kampányuk kommunikációjukban az országos sajtóból visszaköszönő kormányzati döntések kritikája is megjelenik, néhány helyi ügy felkarolási ígéretével kiegészítve.

Tudjuk, hogy a többség elégedetlen azzal, ami itthon történik. A kormány minden lényeges ígéretét néhány hónapon belül megszegte. Infláció, rezsi, adóemelés, megélhetési válság, katások, tanárok, eü-dolgozók. Fizetések elértéktelenedése, megélhetési válság van kibontakozóban, amit a Fidesz politikája egyre mélyít.

Úgy látják, ha az elégedetlenek elmennek szavazni, akkor megnyerhetik mindkét körzetet, ám az alacsony részvétel a Fidesznek kedvezhet, amely saját táborát hagyományosan jobban képes mozgósítani.

Az említetteken kívül a választáson a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Munkáspárt – ISZOMM jelöltjei, valamint egy-egy független jelölt nevével találkozhatnak a választók a szavazólapon.

(Borítókép: A főváros XI. kerületének egyre bővülő új városrésze, a BudaPart lakónegyed. Fotó: Szabó Réka / Index)