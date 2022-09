Orbán Viktor: Döntöttünk

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában posztolt a kormány legutóbbi döntéséről. A bejegyzéshez Márki-Zay Péter, a korábbi miniszterelnök-jelölt is hozzászólt már.

„Döntöttünk. Az árstopokat december 31-ig, a kamatstopot június 30-ig meghosszabbítjuk. Nekünk Magyarország az első” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a hivatalos Facebook-oldalán.

A kormányfő a bejegyzésben egy képet is közzétett, amelyen az áll: minden árstop meghosszabbítva december 31-ig.

Tehát arról döntöttek, hogy képtelenek kezelni az elszabaduló inflációt…

– szólt hozzá Orbán Viktor Facebook-bejegyzéséhez Márki-Zay Péter korábbi miniszterelnök-jelölt.

A szombati rendkívüli kormányinfón az árstop meghosszabbítását Gulyás Gergely miniszter jelentette be. Ez azt jelenti, hogy október 1. után is lehet 480 forintos áron tankolni a kutakon a kedvezményezetteknek. A sajtótájékoztatón a miniszter elmondta, a kormány feltett szándéka, hogy a december 31-én kifutó kamatspotot is meghosszabbítsa fél évvel.

A kormányinfón szó volt még arról is, hogy a kabinet döntése értelmében legalább 20 Celsius-fok lesz a hőmérséklet az általános iskolai tantermekben. Ennél alacsonyabb hőmérséklet csak a gimnáziumokban lesz, ott a korábban már ismertetett 18 fok.

Gulyás Gergely az Index kérdésére elmondta, hogy az uniós pénzek megérkezése után garantálva lesz a pedagógusok béremelése. Ehhez az operatív programokat is el kell fogadni – jelentette ki a miniszter.

