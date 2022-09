Eltolódott a fiatalok alvásideje, komoly egészségügyi következményei lehetnek

A 18 év alattiak körében a szakemberek minimum 8 óra alvást javasolnak, de az ideális a 10 óra lenne. A valóság azonban legalább 3 órával marad el az optimálistól, ráadásul már a 7-8 éves korosztálynál is komoly gondok vannak – mondta a Magyar Alvás Szövetség elnöke az Infostartnak.

G. Német György felhívta rá a figyelmet, hogy a fiatalok alvásideje elcsúszott: későn fekszenek le, és korán kelnek.

Mint azt a portálnak elmondta, szeretnék elérni, hogy az iskolákban ne kezdődjön a tanítás fél 9 előtt. Nyolc és kilenc között a gyerekek éppen ébredeznek az iskolapadokban, ezért a teljesítményük gyakorlatilag használhatatlan.

A szakember a szülők felelősségére is felhívta a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy az iskolai szünetekben és a hétvégéken sem szabad kompromisszumot kötni. Szerinte már két-három hosszabbra nyúlt este is káros hatással lehet a fiatalokra, hiszen ilyenkor gyengül a gyerekek immunrendszere, ezáltal sokkal fogékonyabbak lesznek a megbetegedésekre. Emellett a kialvatlanság vérnyomás- és cukorproblémákat is okozhat.

A Magyar Alvás Szövetség elnöke kiemelte: a szakorvosi vizsgálatokon egyre több fiatalnál diagnosztizálnak alvásbetegséget.

A szakember példaként említette az úgynevezett „nyugtalanláb-szindrómát”, amikor a kisgyerek lába indokolatlanul rángatózik. Alvásbetegség az apnoe is, aminek tünete, hogy a betegek nem kapnak levegőt, aminek következménye lehet a horkolás.

Az alvásbetegség ugyanakkor megelőzhető, de a jó alváshoz meg kell teremteni a megfelelő körülményeket. Figyelembe kell venni

az ágyat,

a matracot,

a sötétítést,

a folyadékfogyasztást,

illetve az étkezési szokásokat is.

A szakértő tanácsa szerint este hét után már nem ajánlatos ennie a gyerekeknek, mert ez nagyban ronthatja az alvás minőségét.