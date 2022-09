A Párbeszéd szerint voksturizmus történt az I. kerületben

A párt sajtóértesülésre hivatkozva attól tart, hogy a vasárnapi zuglói időközi választáson is visszaélések történhetnek, ezért a helyieket a szavazáson való részvételre buzdítják.

A Párbeszéd közleményében megemlíti, hogy a 24.hu értesülése szerint a szeptember 11-ei időközi választáson voksturizmus történhetett. Ezt azzal indokolták, hogy tudomásukra jutott: az utolsó pillanatban tömegesen jelentkeztek be egy I. kerületi magánklinikába, hogy a Fidesz jelöltjére, Fazekas Csillára szavazzanak.

A Fidesz mindent megtesz azért, hogy megőrizze vagy megszerezze a hatalmat

– írták, majd hozzáfűzték: ez abból is látszik, hogy az Országgyűlésben megszavazták, hogy a voksturizmusnak ne legyen büntetőjogi következménye.

Mint említik, a helyi választási bizottság is elismerte, hogy a kerületben kiugróan megnőtt a választók száma, erre hivatkozva a Párbeszéd elnöksége a Fidesz kerületi vezetőjét, Böröcz Lászlót, és a mandátumot szerzett Fazekas Csillát felszólították, hogy tisztázzák, történt-e választási csalás a budavári körzetben.

Amennyiben nem tudják bizonyítani, hogy nem történt szervezett „voksturizmus”, az egyetlen tiszta megoldás, ha Fazekas Csilla lemond a mandátumáról, és kiírnak egy újabb, szigorúbban ellenőrzött választást.

– emelték ki az MTI-hez eljuttatott közlésükben, amiben arra is kitértek, hogy attól tartanak, a most vasárnap Zuglóban megrendezésre kerülő időközi választáson hasonló visszaélések történhetnek. „Fokozott éberségre lesz ezért most szükség, és arra, hogy minél több valóban helyi lakos elmenjen szavazni” – hangsúlyozták, szerintük ugyanis ez a leghatékonyabb módszer a csalások megakadályozására.