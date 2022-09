Orbán Viktor visszautazott az 1800-as évekbe

John Paget Magyarország és Erdély című könyve 1839-ben Londonban jelent meg először, de a mű teljes magyar kiadása mindmáig váratott magára. Az eddigi kiadások – főként politikai megfontolások miatt – csak hiányosan tolmácsolták Paget művét. Ezúttal az eddig magyarul meg nem jelent részek is olvashatók, immáron mindenfajta szerkesztői cenzúra befolyása nélkül.

Paget sorait olvasva megelevenedik előttünk a reformkor Magyarországa, nemcsak meglepő új ismeretekre teszünk szert, hanem kritikusabban is szemléljük azokat a leegyszerűsítő narratívákat, amelyek a korszakról, a parasztságról és nemességről, elnyomásról és együttélésről gyökeret eresztettek a nemzeti emlékezetben.

Az angol utazó könyve a 19. századi brit utazási irodalom legjelentősebb útikönyve a reformkori Magyarországról és Erdélyről, egyben gazdag kordokumentum a magyar történelem iránt érdeklődők számára.

Orbán Viktor kedvenc szerzői

Lapunk néhány hónapja gyűjtötte össze a kormányfő kedvenc szerzőit, akiknek a könyveiből a miniszterelnök ihletet szokott meríteni, hogy megérthesse ellenfeleit és az egyre bonyolultabb világot. Yuval Noah Harari izraeli történész munkái nagy hatást gyakoroltak Orbán Viktorra.

Harari könyveinek fókuszában a világtörténelem és az emberi fejlődés áll, az ezekről alkotott gondolatait pedig közérthetően és olvasmányosan tálalja. Két legismertebb könyve a Sapiens és a Homo Deus.

„A könyv, amit Orbán az ágya mellett tart” címmel közölt az Index cikket Guglielmo Ferrero (1871–1942) olasz történészről, filozófusról, regényíróról és publicistáról. A 2019-es európai parlamenti választások előtt a kormányfő interjút adott a La Stampa nevű napilapnak, amely azt írta, hogy Orbán Viktor hosszasan értekezett az olasz historikusról.

A miniszterelnök kedvenc szerzői közé tartozik még Niall Ferguson skót–amerikai történész is, akinek több könyve is kapható Magyarországon. A szimpátia kölcsönös, hiszen tavaly ősszel Orbán Viktor mellett főelőadóként Ferguson is beszédet mondott a Mathias Corvinus Collegium évnyitóján.

