Vészesen csökkent a víz mennyisége a Balatonban

Hiába volt csapadékosabb az időjárás az elmúlt időszakban, a homokszigetek még most is kilátszanak a vízből a part közelében Balatonlellén és Bogláron – jegyezte meg a Somogy megyei hírportál. A helyszíni beszámolók szerint bizonyos részeken úgy visszahúzódott a víz, hogy az iszapban áll a vitorlás, és a lejárótól csak az iszapon keresztül sétálva lehetne eljutni a vízig – annak hőmérséklete viszont most nem alkalmas fürdőzésre.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) adatai alapján a január és július közötti időszak 1901 óta a legszárazabb hét hónap volt hazánkban, az ilyenkor megszokott csapadék mintegy fele hiányzott. Az országos területi átlagérték 188 milliméter volt, ami 154 milliméterrel kevesebb az ilyenkor jellemzőnél.

A szárazságot a nagy tavak is megsínylették: idén rekordszintre apadt a Balaton, a Velencei-tó és a Duna. A hatvanas években Bélatelepen készült fotók egyébként arról árulkodnak, hogy nem egyedi a Balaton ilyen alacsony vízállása.

Az évtizedekkel ezelőtt készült balatoni fényképek azt mutatják, ahogy a parttól, az eredeti bejáróstégtől milyen messzire húzódott a tó vize. Némelyik képen még a vízbe vezető pallókat is látni, amelyek később okafogyottá váltak, mert a víz még tovább apadt.