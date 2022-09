Most akkor kapunk uniós pénzeket, vagy sem?

Az Európai Bizottság körülbelül 3000 milliárd forintnyi uniós forrás felfüggesztését javasolja, de a magyar kormánynak november 19-ig van ideje arra, hogy teljesítse a vállalásait, amelyek egy részéről itt írtunk részletesen. Navracsics Tibor területfejlesztési és uniós források felhasználásért felelős miniszter vasárnapi sajtótájékoztatóján elmondta: a kormány hétfőn benyújtja a jogszabály-módosítások első csomagját.

„Úgy tűnik, nem ér célt a bosszúszomjas európai baloldal kísérlete, hogy Magyarország elessen a neki járó pénzektől” – ez már az Alapjogokért Központ értelmezése a döntésről.

Kovács János Az elemző szemével oldalon arra hívta fel a figyelmet, hogy „az Európai Bizottságnak a javaslatai megtételénél nemcsak a magyar kormánnyal, de a többi uniós intézménnyel, főleg a jóval »átpolitizáltabb« Európai Parlamenttel való viszonyára is tekintettel kell lennie”.

Ugyanakkor, ahogy korábban írtam, az EU a jelenlegi válsághelyzetben nem engedheti meg magának, hogy újabb és újabb belső frontokat nyisson, különösen a lengyelekkel való kötélhúzás, a több tagállamában is küszöbön álló, jobboldali fordulat (például: Olaszország, Svédország), a tél és a recesszió beköszöntével együtt járó társadalmi elégedetlenség fokozódása közepette. Ehhez alapvető reformokra is szükség lesz, amelyek több esetben is intézményes változtatásokat, a közösségi büdzsé keretszámait és a közösségi teherviselést erőteljesen érinthetik. Itt kulcsfontosságú, hogy mely területeken van egyhangú döntés, vagyis hol erős az egyes tagállamok zsarolási potenciálja