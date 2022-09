Felmentették a papi szolgálat alól Hodász Andrást

Hodász András római katolikus pap, az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia papi közösségének moderátora Instagram-oldalán egy sztoriban közölte, hogy a saját kérésére Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek felmentette őt a papi szolgálat alól.

Ma megtartottam utolsó miséimet. Erről most itt többet nem írnék, és titeket is kérlek, amennyiben lehet, ne írjatok, ne hívjatok, most elcsendesedésre és nyugalomra van szükségem. A közösségi média aktivitásból is visszább veszek. Ha tehetitek, inkább imádkozzatok értem, az mindig jól jön