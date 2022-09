Eljegyezték az Operettszínház balerináját, aki súlyosan megsérült a budapesti házomlásban

Az eseményhez az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet biztosított meghitt, szakrális helyszínt, írta közösségi oldalán a Budapesti Operettszínház. A házomlás után a fiatal táncos koponya- és gerincsérülései miatt egy komplikált életmentő műtétsorozaton esett át, most pedig menyasszony lett.

„2022. szeptember 17-én eljegyezték egymást a Budapesti Operettszínház táncművészei: Babácsi Beni a szülők és a szűk baráti kör társaságában megkérte Niki kezét. Az eseményhez az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet biztosított meghitt, szakrális helyszínt. Az eljegyzésre a fiatalok meghívták a Budapesti Operettszínház főigazgatóját, Kiss-B. Atillát, aki örömmel tett eleget a meghívásnak. Szeretettel gratulálunk a jegyeseknek, és mielőbbi teljes felépülést kívánunk az ifjú menyasszonynak!” – írta a Facebookon az operettszínház.

A terézvárosi balesetben többen megsérültek, a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított – ez már a rendőrség honlapján volt olvasható nem sokkal a házomlás után. A társulat a táncművész édesanyjának a hozzájárulásával most arról számolt be, hogy Tóth Nikolett kórházi ápolása, tíz nap elteltével, jelenleg is zajlik, állapota folyamatosan javuló tendenciát mutat.

Az Index olvasója, egy munkavédelmi előadó szerint semmilyen munkavédelmi előírást nem tartottak be a kivitelezők, ezért történhetett a baleset. Neve elhallgatását kérő informátorunk több furcsaságra is felhívta a figyelmünket az incidens után.