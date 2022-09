Nem lesz felhőtlen a nap további része, minden vármegyében figyelmeztetés van érvényben

Felhős, napos idő lesz jellemző hétfő késő délutántól, a zivatarveszély miatti figyelmeztetés továbbra is érvényben van az ország összes megyéjében. Kedden napközben a középső országrészben alakulhatnak ki zivatarok nagyobb valószínűséggel.

A nap további részében is megmarad a gomolyfelhős-napos idő, záporok több helyen is kialakulhatnak. Északkeleten párássá váli majd a levegő, foltokban pedig köd is képződhet – írja az Időkép.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul, a kevésbé felhős, szélvédett tájakon ugyanakkor ennél néhány fokkal hidegebb lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint az ország összes megyéjére kiadták a figyelmeztetést. Az érintett megyékben elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenthet, ám esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Kedden napközben a középső országrészben elvétve, délnyugaton, továbbá az ország keleti részén nagyobb valószínűséggel alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket intenzív csapadék, átmeneti szélerősödés és apró szemű jég is kísérhet.

