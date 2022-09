Dobrev Klára reméli, hogy árnyékkormánya lesz az ellenzéki politizálás centruma

Az árnyékkormány felállításának a változás előidézése és az alternatíva felmutatása az értelme, hiszen nagy a baj, a válság hatásait ugyanis mindenki megtapasztalja hamarosan. Minderről Dobrev Klára európai parlamenti képviselő, a DK árnyékkormányának vezetője beszélt az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

„A magyar árnyékkormány felállításakor a brit vagy ausztrál árnyékkormány szolgált például, amelyek folyamatosan működnek” – mondta Dobrev Klára. A politikus szerint 12 év orbáni kormányzás után az ország oda jutott, hogy nincs tovább mire várni, mivel a nyugdíj sok esetben alacsonyabb, mint a havi befizetendő gázszáma. Azt is felidézte, hogy a pedagógusok elhagyják a szakmájukat, mert már a takarító is több pénzt kereshet ugyanabban az iskolában, mint egy tanár.

Dobrev egyetértett azzal a műsorvezetői felvetéssel, hogy az előző választás alkalmával hiányzott a valódi alternatíva. Az ellenzéki térfélen nagy a csalódottság, miközben nagyon erős felhatalmazást kapott a DK elnökségétől az árnyékkormány megalakítására.

Engem most nem érdekelnek a pártok, engem most az érdekel, hogy az emberek, a választók lássanak egy alternatívát. Az, hogy majd milyen formációban áll össze előbb vagy utóbb, ennek nem most van az ideje, hogy erről beszéljünk.

Az alternatíva felmutatásához politikai erő kell, azt pedig a szavazók adják, nem a pártok. Azt is hozzátette, hogy a különböző ügyekben a végső döntést a DK elnökségében hozzák meg, de a párt az erejét a mögötte álló politikai közösségből meríti.

Azt mondta: ez az árnyékkormány nem az ellenzék, hanem a Demokratikus Koalíció árnyékkormánya. A többi ellenzéki párt szerinte látványosan elzárkózott az együttműködés elől, miközben úgy látja, hosszú politikai egyeztetésekre egyébként most nincs is idő. Emlékeztetett: másfél évig tartott, amíg az előválasztás idején összeálltak a pártok. Megalakítása nem a többi pártról szól; arra kérdésre, hogy ez átrendezheti-e az ellenzéki pártok viszonyrendszerét, azt válaszolta,

azt reméli, hogy ez az árnyékkormány lesz a centruma az ellenzéki politizálásnak,

hiszen ha sokan szavaznak ennek bizalmat, akkor erős baloldali kormánya lesz az országnak. Arra a műsorvezetői észrevételre, mely szerint a Fidesz által vezetett kormány is egy sor baloldali döntést hoz (hitelmoratórium, üzemanyag- és élelmiszerár-sapka, 13. havi nyugdíj), úgy reagált, hogy ez csak egy trükk a részükről, mivel az árstopok nem kompenzálják a megnövekedett kiadásokat, a nyugdíjak értékét pedig elviszi az infláció. A jelen helyzet alapján egyáltalán nem tartja biztosnak, hogy az Orbán-kormány kitölti a teljes ciklusát.

Azt is elmondta: más párt politikusai számára is tett ajánlatot árnyékminiszteri pozícióra. Neveket azért nem említ, mert – bár mindannyian elfogadták – a pártjuk letiltotta őket. Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere azonban tanácsadóként vállalta, hogy csatlakozik a szervezethez. Az elkövetkezendő napokban több javaslatot is tesznek arra, miként lehet az önkormányzatok terheit csökkenteni, valamint a rezsinövekedés miatt várható munkanélküliség ellen hogyan lehet védekezni. Ezeket a koncepciókat nyilvánosságra is hozzák, sőt, több mint 100 helyen lesznek jelen fórumaikkal az országban.

A bemutatott árnyékkormányból hiányzó igazságügyi miniszteri tisztség és az odatartozó feladatok (árnyékkormány esetében a jogalkotási terület nem játszik szerepet, a jogállamisági kérdések, valamint a korrupció viszont igen) Molnár Csaba kancelláriaminiszterhez tartoznak. A női árnyékkormánytagokat hiányolóknak saját tapasztalatára hívta fel a figyelmet, hogy miközben az aktivisták között még sok a nő, amikor már el kell indulni egy választáson, vagy választókerületi pozíciót kellene elvállalni, fogyni kezd a számarányuk. Ezzel a helyzettel maga is elégedetlen, azt szeretné ugyanis, ha a magyar parlamentben a képviselők legalább fele a nők közül kerülne ki.

Arra vonatkozóan, hogy a DK kizárja-e annak lehetőségét, hogy még egyszer elinduljanak egy előválasztáson, párttársához képest kevésbé fogalmazott meg kategorikus elutasítást. Azt mondta, az ellenzéki pártok együttműködésre vannak ítélve, a pártok vezetői pedig okosan meg fognak majd állapodni. Hogy mégis részt vesznek-e, ha lesz ilyen, úgy fogalmazott: „talán, nem tudom”.

(Borítókép: Dobrev Klára 2022. szeptember 19-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)