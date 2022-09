Több ezer diákot tesztelnek jövő héttől az iskolákban

Jövő héten indul az úgynevezett „kísérleti bemeneti mérés” a hazai általános és középiskolákban. Az online teszt több évfolyamot is érint, melynek keretein belül több évfolyam diákjait is tesztelik, az új mérés többek között a diákok természettudományos műveltségére fókuszál.

Szeptember 26-án a 10. évfolyamosok tesztjeivel indul a magyar iskolákban a „kísérleti bemeneti mérés” – írja az Eduline.

Mint arról korábban az Indexen is beszámoltunk, Pintér Sándor belügyminiszter korábban több alkalommal is beszélt arról, hogy szeptember–október elején egy új típusú felmérést készítenek a magyar diákok képességeiről, matematikai, szövegértést mérő és természettudományos feladatsorokat is kapnak majd a tanulók.

A felméréseket szeptember vége és november vége között rendezik meg, a dátumok a következők:

a 10. évfolyamon 2022. szeptember 26. – október 7.,

a 8. évfolyamon 2022. október 10–21.,

a 6. évfolyamon 2022. október 24 – november 11.

a (kísérleti bemeneti mérés) a 4. és az 5. évfolyamon 2022. november 14-e és 30-a között.

Életszerű feladatok Az Oktatási Hivatal már a próbafeladatokat is nyilvánosságra hozta, ígéretük szerint a matektesztben életszerű kérdések lesznek, íme egy példa: „A mobilszolgáltatók új telefon vásárlásakor különböző kedvezményeket kínálnak. Tamás új telefont szeretne vásárolni, az ügyfélszolgálaton a következő két lehetőséget ajánlották neki: Új telefonja vételárából lebeszélhet 3000 Ft-ot, vagy 15% kedvezményt kap a vételárból. Mekkora vételár felett jár jobban Tamás, ha a 15% engedményt választja?”

