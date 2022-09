Elismerte a külügy, hogy Orbán Viktor családja honvédségi repülővel utazott Rómába

A külügyminisztérium azt már elismerte, hogy Orbán Viktor családjával együtt honvédségi gépen utazott át Horvátországból Rómába, majd a rövid olasz látogatás után vissza is tértek kedvenc nyaralóhelyükre. A bíróság a K-monitor által indított perben most arra kötelezi a tárcát, hogy az út költségeiről is adjanak tájékoztatást.