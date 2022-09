Rusvai Miklós elárulta, kinek ajánlott az omikron-oltás

A kormány szeptember 15-én jelentette be, hogy az egészségügyi dolgozók oltása után már a lakosság számára is elérhető a Pfizer omikron-variánsra kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyaga. Ebből egyelőre 109 ezer adag van készleten, de idén összesen 3 millió adag várható. 2023-ra további 6,5 millió dózist kötöttünk le, amiből 1,5 millió fog a gyermekek rendelkezésére állni.

A koronavírus tájékoztató oldal adatai szerint a múlt heti összesítésben 11 596 új fertőzöttről számoltak be, 831 kórházi ápoltról, akik közül 10-en voltak lélegeztetőgépen, és 42, többségében idős, krónikus beteg hunyt el koronavírus-fertőzés miatt. A számokat tekintve túl vagyunk az újabb, hatodik – ahogy a víruskutató nevezte – járványhullámocskán, a június vége óta emelkedő fertőzöttségi adatok heti 38 ezer új koronavírusos megbetegedéssel tetőztek augusztus 31-én, azóta folyamatosan csökkennek a számok.

Mint ismert, Magyarországon a múlt év végén jelent meg a Covid–19 B.1.1.529 alvariánsa, közismert nevén az omikron, idén a koronavírusnak ez a verziója vált hazánkban is dominánssá. Amit a szakértők, virológusok, epidemiológusok, orvosok örvendetes fejleménynek véltek, ugyanis a korábbiaknál jóval enyhébb tüneteket vált ki, és kevésbé okoz a citokinvihar miatt fellépő súlyos szövődményeket. Az amerikai megjelenésére azonnal reagáltak a gyártók, a Pfizer a BioNTech partnerével közösen megkezdte az omikron-specifikus vakcinák fejlesztését, ugyanis az akkori tesztek azt mutatták, hogy az alvariáns képes jobban áttörni az oltóanyagok védelmi vonalát. Augusztus végén először Nagy-Britanniában kezdték meg a módosított vakcinákkal történő oltást.

Jobb az omikron-vakcina?

„Két gyógyszergyártó cég, a Pfizer a BA.1-re, a Moderna a BA.4-re és a BA.5-re fejlesztett ki oltóanyagot, tehát az előbbi az alap-omikronra, míg az utóbbi a legfrissebb ismert, jelenleg már dominánssá vált alvariánsaira készített oltóanyagot” – ismertette az Indexnek Rusvai Miklós, aki szerint célszerű lenne az utóbbiból is rendelnie Magyarországnak, mert a jelenleg fertőző alvariánsokra a Moderna vakcinái specifikusabbak. Ugyanakkor a jelenleg rendelkezésre álló koronavírus elleni Pfizer-oltóanyag a védelem hatékonyságát csak némileg, nagyjából 5 százalékkal emeli, ha a teljes oltási sor után nem telt el négy hónap.

Nem szükséges most mindenkinek az omikron-oltásért rohannia

– emelte ki. Rusvai Miklós úgy véli, hogy elsősorban a rizikócsoportba tartozó krónikus betegeknek érdemes a specifikus Pfizert kérniük.

A virológusprofesszor elmondta: az Európai Gyógyszerügynökség azért csak megerősítőnek, tehát harmadiknak ajánlja az omikron-vakcinákat, mivel erre tesztelték őket.

„Bivalens, vagyis kétkomponensű oltóanyagról van szó, kétfajta mRNS van benne, ami tartalmazza a vuhani vírus- és az omikron tüskefehérjéjének is a genetikai kódját, ezért az alapvírusra és az omikron-változatokra is megfelelő immunválaszt generál a szervezetben”– részletezte.

Ki oltassa most magát újra?

„Aki az utóbbi hónapokban átesett koronavírus-fertőzésen, annak nem ajánlom még az újabb oltást, mert ők biztosan az omikronnal fertőződtek meg, tehát szervezetükben kialakult a variáns ellen bizonyos fokú védettség. Aki az idén nem fertőződött meg, és négy hónap eltelt az utolsó oltása óta, asztmás, cukorbeteg, tumoros, légúti allergiája van, magas vérnyomással, jelentős túlsúllyal küzd, erős dohányos, 80 feletti, idősotthonban élő, tehát aki az ismert kockázati csoportba tartozik, az mielőbb oltassa be magát, lehetőleg az új, omikron-specifikus vakcinával”– fejtette ki a szakember.

Rusvai Miklós úgy véli, hogy aki egészséges, és túl van három oltáson, annak egyelőre nem szükséges újabb vakcinát kérnie, mivel egyelőre nincs kilátásban a náthaszerű tüneteket okozó omikronnál veszélyesebb variáns. A legújabb, szintén omikron-verzió, a BA4.6 mutáns az Egyesült Államok után Nagy-Britanniában jelent meg, és a napokban Európa több országába is eljutott. Rusvai Miklós elmondta, hogy várhatóan hozzánk is megérkezik, azonban aggódnunk ettől sem kell, ugyanis nem vált ki súlyosabb tüneteket, mint a hazánkban most domináns verziók, az eltérés annyi, hogy némileg gyorsabban terjed, de az omikron-vakcina, vagy a friss oltás ezek ellen is hatékony. Arra a kérdésre, hogy maximálisan hányszor adathatjuk be a koronavírus elleni oltóanyagot, azt felelte, hogy minden probléma nélkül oltathatjuk magunkat évente, mint az influenza esetében.

Bárki kérheti a negyedik oltást, ha négy hónapja kapta meg az utolsó adagját, ugyan a jelenlegi járványügyi helyzetben, ha nem az említett kockázati csoportba tartozik az illető, nem tartom indokoltnak

– tette hozzá.

Ősszel újra berobbanhat a járvány?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ szeptember 14-i jelentése szerint az elmúlt időszakban tapasztalható csökkenő tendencia után most ismét emelkedik valamelyest a SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.

„Számítani lehetett arra, hogy a borúsabb, hűvösebb, csapadékosabb idővel a felső légúti fertőzések szezonja is megkezdődik, emiatt is több a náthás és a koronavírusos megbetegedés, a kettő között pedig már csak teszttel lehet különbséget tenni” – fejtette ki a professzor, aki örvendetesnek gondolja, hogy a Covid megszelídülése az omikronnal a várnál jóval hamarabb következett be, ugyanis a spanyolnáthánál ez legalább 4-5 évbe telt. A víruskutató emiatt megfelelőnek tartja az idei tanévet érintő friss Covid-rendeletet, miszerint a kontakt diáknak nem kell karanténba vonulnia, csak 5 napos maszkviselést írnak számára elő, a fertőzött diák 7 nap otthon maradás után visszatérhet az iskolába.

Hacsak nem jön egy veszélyesebb, a vakcinákat kikerülő, súlyosabb megbetegedést okozó variáns, akkor végre lehet egy szabadabb, korlátozásmentes őszünk, telünk, és lassan búcsút mondhatunk a koronavírustól való félelmeinknek

– zárta Rusvai Miklós.

