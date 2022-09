Új fejlesztési tervet mutattak be a Club Aliga tulajdonosai

A Club Aliga új tulajdonosai egyeztetést kezdeményeztek a balatonvilágosi önkormányzattal, amelyen a Bayer Property Zrt. képviselői egy háromütemű fejlesztési koncepciót mutattak be. Ebben szerepel a kikötő rekonstrukciója, a lakóingatlanok fejlesztése és egy főtér létrehozása is.

A Club Aligáról lezajlott egyeztetést a beruházó ígérete szerint rendszeresen követik majd hasonló megbeszélések a balatonvilágosi önkormányzattal. A Bayer Property Zrt. közleménye szerint a legfontosabb üzenetük, hogy a terület reorganizációja során kiemelt figyelmet kap a környezet megóvása, a fejlesztéssel létrejövő újrahasznosított településrész továbbra is bejárható marad és megtartja közfunkcióját. Az ott élők korábban amiatt is tiltakoztak, hogy veszélybe kerül a parthoz való lejutás, a beruházó közlése szerint azonban ez a jövőben is biztosított lesz.

Mint írják, az Aligaliget teljes, 47 hektáros területére vonatkozó beruházás értéke meghaladja a 100 milliárd forintot, melyből a fejlesztő közel 10 milliárd forint értékű, közcélú infrastrukturális fejlesztést is tervez megvalósítani.

Az elkövetkezendő időszakban várható a kikötő átépítése és bővítése, a strand korszerűsítése, valamint lakó- és üdülőingatlanok építése. A tervek között szerepel egy Agora létrehozása is szolgáltató, kereskedelmi és vendéglátóipari létesítményekkel, amely főtér funkciójával integrálja a létrejövő Aligaligetet a településhez.

A képviselő-testület ugyanakkor az egyeztetésen a területre vonatkozó kormányrendelet nyújtotta beépítési lehetőségekről kifejtette, hogy az nem összeegyeztethető a település érdekeivel. A Club Aliga tulajdonosa erre úgy reagált, hogy a jogszabályok szerint meghatározott építési paraméterek tekintetében önkorlátozó módon járnak el, és nem merítik ki a beépítési maximumokat.

A beruházó közleménye szerint a jövőben a közös érdekek figyelembevételével, folyamatos egyeztetések mellett működnek együtt az önkormányzattal. Mint fogalmaznak, Balatonvilágos a fejlesztés által nem csak adóbevételekkel és az infrastruktúra javulásával gyarapodik, hiszen Aligaliget településrész létrejöttével vonzó turisztikai célponttá lép elő a jövőben.

(Borítókép: Az egykori pártüdülő épülete Balatonaligán 2010 júniusában. Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)