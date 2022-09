Egyre nagyobb bajban vannak a hazai wellness-szállodák

Mivel a vendégek egy része kimondottan a wellness miatt keresi fel a szállodákat, ezért hosszú távra nem lehet bezárni a hoteleket. Leginkább a wellness-szállodák vannak bajban, területi alapon ugyanis ott a legnagyobb az energiaköltség – nyilatkozta az InfoRádiónak Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke.

A tisztviselő elmondta, hogy a wellnesst a szezontól függően is hűteni-fűteni kell, az energiapiacon ugyanakkor hatalmas árrobbanás volt. Egyes helyeken a gázszámla nyolcszoros az eddigihez képest, míg a villanyért ötször-tízszer többet kell fizetni.

Flesch Tamás ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy egy 150 szobás wellness-szállodában most közel százmillió forint a havi 10-12 milliós energiaszámla, ami így a kigazdálkodhatatlan kategóriába került.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke úgy látja: a helyzet „elképesztő bonyolult”, ugyanis álláspontja szerint nem lehet szüneteltetni a wellnessrészleget, bizonyos szállodák ráadásul pont a wellness miatt működnek. Hozzátette: emiatt nagy valószínűséggel a legtöbb nagy gáz- és áramfogyasztású szállodának be kell zárnia. Flesch Tamás arról is beszélt, hogy ugyan wellness-szálloda idáig még nem zárt be, novemberben és decemberben azonban már érkeznek azok a számlák, melyekből jól látható az áremelés.

Elmondása szerint több szállodában is azt tervezik, hogy csak január–februárra, vagy esetleg márciusra fognak bezárni, ami a munkaerő megtartása miatt is megbonyolíthatja a helyzetet. Flesch Tamás szerint az is nagy kérdés, mennyivel eshet vissza a kereslet, ha a szállodák a minőség rovására spórolnak. A tisztviselő szerint a megoldás inkább az lenne, ha a hotelek megpróbálnak rövid távra bezárni az egyébként is alacsony keresletet hozó hónapokban.

Azt is hozzátette, hogy az általa vezetett szövetség a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségével (VIMOSZ) közösen próbál állami támogatáshoz jutni. Flesch Tamás ugyanakkor hangsúlyozta: tisztában vannak vele, hogy nem lehet mindenkit megmenteni a szegmensben, a cél azonban így is a dolgozó emberek munkájának megtartása.

A fürdőket már elérte az energiaválság

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, többek között a balatonboglári uszoda volt kénytelen felfüggeszteni a működését határozatlan időre. Kántás Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség elnöke korábban arról beszélt, hogy az energiaárak emelkedése és a vendégszám visszaesése miatt a jövő év első feléig akár a magyarországi fürdők fele is bezárhat.

Október 1-től a Jászapátiban működő Tölgyes Strandfürdő is kénytelen lesz határozatlan ideig zárva lenni a növekvő energiaárak, illetve rezsiköltségek miatt.

Arról, hogy a szállodaipar az emelkedő árakra szolgáltatások megszüntetésével, szezonális nyitvatartással, szükség esetén elbocsátásokkal, és akik megengedhetik maguknak, energetikai korszerűsítéssel reagálhatnak, itt írtunk.

(Borítókép: Soeren Stache/picture alliance/Getty Images)