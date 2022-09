A Fidesz tizenegyből kilencet nyert, az ellenzéknek csak kettő jutott

2020 novemberében számoltunk be arról, hogy huszonnyolc éves korában a koronavírus szövődményeiben meghalt a közismert roma folklórzenész, emberi jogi aktivista és VIII. kerületi önkormányzati képviselő, Balogh Lajos „Paci”.

Józsefvárosban Pityó László a DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP és az LMP jelöltje volt (a Párbeszéd támogatószervezetként tűnt fel a kampányanyagokon), a mandátum viszont Gondos Judité lett. A részvételi arány alig lépte át a 20 százalékot.

Gondos Judit (Fidesz–KDNP): 489 szavazat – 63,02 százalék Pityó László (DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP): 278 szavazat – 35,82 százalék Simon György (Munkáspárt–ISZOMM): 9 szavazat – 1,16 százalék

Erzsébetváros 4. számú választókörzetében az áramlopási ügy miatt lemondott Borka-Szász Tamás megüresedett helyére választottak képviselőt. A VII. kerületben a 20 százalékot sem érte el a részvételi arány (17,79 százalék). Ripka András az öt jelölőszervezetet maga mellett tudó Jenei Kevin Martint győzte le.

Itt már látszott, hogy nem teljes a harmónia az április 3-án még együtt indult ellenzéki pártok között, a DK korábbi közleménye szerint „a Kevin indulását eredményező közös jelölési folyamatban kizárólag a Momentum nem vett részt, de bízunk abban, hogy felülvizsgálják korábbi döntésüket, és teljes lesz az ellenzéki összefogás az időközi választásra”.

Ripka András (Fidesz–KDNP): 334 szavazat – 45,63 százalék Jenei Kevin Martin (DK, Jobbik, MSZP, LMP, Párbeszéd): 207 szavazat – 28,28 százalék Terdik Roland (MKKP): 97 szavazat – 13,25 százalék Sima Ákos József (Élhető Erzsébetváros Egyesület): 62 szavazat – 8,47 százalék Olajos János (Megoldás Mozgalom): 29 szavazat – 3,96 százalék Gál Péter (Munkáspárt–ISZOMM): 3 szavazat – 0,41 százalék

Az V. kerület 3-as számú egyéni választókörzetében a fideszes Pásztor Lajos – akit egyébként hétszer választottak meg képviselőnek – lemondása miatt volt szükség időközi választásra. 23,1 százalékos részvétel mellett a kormánypárti Nagy Gergő a voksok több mint 70 százalékát kapva vitte a mandátumot. Ebben a választókörzetben próbálkozott Schmuck Andor a visszatéréssel, nyolcan szavaztak rá.

Nagy Gergő (Fidesz–KDNP): 327 szavazat – 70,78 százalék Fábián Benjámin (Momentum, DK, LMP, MSZP): 125 szavazat – 27,06 százalék Schmuck Andor (független): 8 szavazat – 1,73 százalék Burián-Kozma Dávid (Munkáspárt–ISZOMM): 2 szavazat – 0,43 százalék

Budapest XVI. kerületében Vajda Zoltán, a 2-es körzet képviselője parlamenti mandátumot szerzett, ezért volt szükség időközire. Itt átlépte a 25 százalékot a részvételi arány, de egységes hatpárti ellenzékről az időközin nem beszélhettünk. A Demokratikus Koalíció Kertész Editet indította, a plakátjaira a DK-n kívül csak a Jobbik és a Momentum logója került fel.

Vajda Zoltán Farkas Adrián mellett kampányolt, aki ugyan független jelöltként állt rajthoz, de a Mindenki Magyarországa Mozgalom, az MSZP és a Párbeszéd is támogatta. A vége fölényes Fidesz–KDNP-győzelem lett.

Horváth Ádám (Fidesz–KDNP): 944 szavazat – 68,16 százalék Farkas Adrián (független): 205 szavazat – 14,8 százalék Kertész Edit (DK): 176 szavazat – 12,71 százalék Schaffer Viktor (független): 53 szavazat – 3,83 százalék Horváth Márk Zsolt (Munkáspárt–ISZOMM): 7 szavazat – 0,51 százalék

A momentumos Tóth Endréből országgyűlési képviselő lett, ezért Budafokon is időközit tartottak. A XXII. kerületben a 30 százalékot közelítette a részvétel, az egy az egy elleni felállás pedig szoros küzdelmet és mindössze tíz szavazaton múló Fidesz–KDNP-sikert hozott.

Krieger Krisztina (Fidesz–KDNP): 502 szavazat – 50,5 százalék Kapitány Alexandra (Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik): 492 szavazat – 49,5 százalék

A III. kerületben 24,21 százalék részvétel mellett az 50 százalékot pont átlépő aránnyal nyert a kormánypárti jelölt. Egy lemondott DK-s képviselő miatt volt szükség időközi választásra, az ügy hátteréről itt írtunk bővebben. A korábbi képviselő, Hazai Iván András az ellenzék veresége után úgy fogalmazott, örül, hogy megélhette ezt a „gyönyörű pillanatot”.

Csikósné Mányi Júlia (Fidesz–KDNP): 750 szavazat – 50,1 százalék Kappeller Zsuzsanna (DK, Momentum, MSZP, Párbeszéd, LMP): 574 szavazat – 38,34 százalék Budai Sándor Viktor (MKKP): 92 szavazat – 6,15 százalék Rózsáné Gulyás Dóra (független): 73 szavazat – 4,88 százalék Wtulich Dávid (Óbudáért-Békásmegyerért Egyesület): 8 szavazat – 0,53 százalék

Az I. kerületben az elmúlt hónapokban látott részvételi adatoknál magasabb volt az érdeklődés (36,93 százalék), ami nem kedvezett az ellenzéknek. Az időközi választást azért kellett kiírni, mert Gelencsér Ferenc, a Momentum jelenlegi elnöke áprilisban országgyűlési képviselő lett.

Fazekas Csilla (Fidesz–KDNP): 423 szavazat – 53,07 százalék Korsós Borbála Erzsébet (DK, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd, Várunk Egyesület): 363 szavazat – 45,55 százalék) Horváth Gergely (független): 11 szavazat – 1,38 százalék

Az időközi választások közül a budavári vetette a legnagyobb hullámokat. Fürjes Balázs államtitkár az eredmények tükrében úgy látja, hogy Karácsony Gergely főpolgármester sárga lapot kapott, V. Naszályi Márta kerületi polgármestert pedig „piros lappal az öltözőbe küldték”, ezért új polgármester-választásra van szükség. Az eredményre még Orbán Viktor is reagált, aki a győztes jelölttel készült szelfivel gratulált a „várfoglaláshoz”.

Az időközin született kormánypárti siker után két volt jobbikos képviselő lehet a mérleg nyelve a képviselő-testületben, a kialakult helyzetről őket és a polgármestert korábbi cikkünkben kérdeztük. Arról itt számoltunk be, hogy a Momentum állítása szerint akár a választás tisztasága is sérülhetett azzal, hogy a Fideszhez köthető politikusok és ismerőseik létesítettek állandó lakcímet a választókörzetben a voksolás előtt, de a helyi választási bizottság visszautasította az ezzel kapcsolatos beadványt.

A XI. kerület két választókörzetében is időközit tartottak, miután két momentumos, Orosz Anna és Bedő Dávid is parlamenti képviselő lett. Ráadásul Orosz Anna Újbuda alpolgármestere is volt.

Az 5-ös számú választókörzet mintegy 30 százalékos részvételt és Fidesz–KDNP-győzelmet hozott.

Jankó István (Fidesz–KDNP): 880 szavazat – 51,67 százalék Devecseri Mátyás (Momentum, DK, LMP, MSZP, Párbeszéd): 704 szavazat – 41,34 százalék Tamics Rita (MKKP): 92 szavazat – 5,4 százalék Tóth Marcell (független): 23 szavazat – 1,35 százalék Barabás György László (Munkáspárt–ISZOMM): 4 szavazat – 0,23 százalék

Zuglóban Budavárhoz hasonlóan átlépte a 30 százalékot a részvétel. A XIV. kerületi időközi is kormánypárti sikert hozott. A párbeszédes Szabó Rebekából országgyűlési képviselő lett, ezért volt szükség az időközire.

A voksolást megelőzően „Együtt meg tudjuk nyerni a választást, önök csak elveszíteni tudják” címmel írt nyílt levelet a Civil Zugló Egyesület a Párbeszéd jelöltjének és az őt támogató pártoknak. Az egyesület úgy gondolta, hogy jelöltjük, Keczéry Attila meg tudja nyerni az időközi választást, és azt kérték, hogy lépjen vissza a Párbeszéd, a DK, az LMP, a Momentum és a Civil Bázis által támogatott induló, Kökény Dalma Ilona. Végül nem történt visszalépés, az eredmény:

Juhász-Pintér Pál (Fidesz–KDNP, MVMP, Nemzeti Fórum): 790 szavazat – 40,16 százalék Kökény Dalma Ilona (Párbeszéd, DK, LMP, Momentum, Civil Bázis): 720 szavazat – 36,6 százalék Keczéry Attila (Civil Zugló Egyesület): 413 szavazat – 21 százalék Kézdi Gabriella (Szolidaritás, Összefogás Zuglóért Egyesület): 44 szavazat – 2,24 százalék

Ellenzéki szépségtapaszok

Kettő sikerélmény azért az ellenzéknek is jutott Budapesten, az egyik Újpesten, a IV. kerületben, ahol haláleset miatt volt szükség időközi választásra.

Vasvári László hat párt támogatásával nyert mandátumot.

Vasvári László (DK, LMP, Momentum, Jobbik, MSZP, Párbeszéd): 493 szavazat – 47,73 százalék Drabant Fruzsina (Fidesz, Újpestért Egyesület): 421 szavazat – 40,76 százalék Mester János (Mi Hazánk): 64 szavazat – 6,2 százalék Magyar Péter (MKKP): 42 szavazat – 4,07 százalék Jánvári-Halmai József (független): 13 szavazat – 1,26 százalék

Bár a XI. kerület 5-ös számú választókörzetében vereséget szenvedett az ellenzéki jelölt, így sem volt teljesen sikertelen az ellenzéki pártok újbudai kampánya, Lados Tamás a 14-es számú körzetben 34,87 százalékos részvétel mellett elnyerte a szavazók többségének bizalmát.

Lados Tamás (Momentum, DK, LMP, MSZP, Párbeszéd): 1305 szavazat – 52,01 százalék Elekes Tamás (Fidesz–KDNP): 1204 szavazat – 47,99 százalék

Budapesten legközelebb szeptember 25-én, vasárnap, a IV. kerület 12-es számú választókörzetében tartanak időközi választást.

(Borítókép: Kiss Gábor / MTI)