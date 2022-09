DK: 40 településről csődítették össze a tűzifát igénylőket

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón jelentette be még a fűtési szezon kezdete előtt, hogy igényelhető lesz tíz köbméter téli tüzelő az állami erdőgazdaságoktól. Ekkor annyit közölt, hogy az agrártárca és az erdőgazdaságok teszik majd közzé, hol lehet tűzifát vásárolni.

A Borsod megyei Tállyára ma negyven településről érkeztek olyan emberek, akik előre regisztráltak e-mailben, és akiknek most személyesen is le kell adniuk tűzifaigényüket reggel 8 és délután 2 között a helyszínen

– írja közleményében Varju László, a DK alelnöke.

AZ ELLENZÉKI PÁRT SZERINT A KORMÁNY ÍGY AKARJA ELÉRNI, HOGY MINÉL KEVESEBBEN JELENTKEZZENEK FÁÉRT, HISZEN MÁR MAGA AZ E-MAILES REGISZTRÁCIÓ IS PROBLÉMÁS, ÉS SOKAN KIMARADnak EMIATT AZ AKCIÓBÓL.

A DK szerint egy felelős kormány válságkezelő programmal, adó- és áfacsökkentéssel, mindenki számára elérhető támogatásokkal, kézzelfogható módon segítené az embereket a nehéz gazdasági helyzetben.

Az Orbán-kormány ezzel szemben megnehezíti az amúgy is nehéz helyzetben lévők életét, bürokratikus buktatókat állít fel nekik, megyéken utaztatja át őket. Aki nem tud előzetesen e-mailben regisztrálni, nem tudja vállalni az utazást, az kimarad ebből is. Amíg Orbán van, válság is van, nekünk pedig készen kell állnunk, hogy átvegyük a kormányzást, ha eljön az ideje