Tálas Péter: Messze még, hogy a frissen sorozott orosz katonák megjelennek Ukrajnában

Mint az Index is beszámolt róla, Vlagyimir Putyin azonnali hatállyal elrendelte a hadsereg részleges mozgósítását, ami szerint egyelőre csak azokat a tartalékosokat hívják be, akik már szolgáltak korábban. Az orosz elnök nyilatkozatában az atomháború lehetőségét sem zárta ki.

Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője úgy fogalmazott, ha lehet hinni az amerikai becsléseknek, eddig 200-230 ezer orosz katonát vezényeltek Ukrajnába, akik közül 100 ezren életüket vesztették, tehát a hadsereg fele.

Arra még nem volt példa, hogy Oroszországnak vissza kelljen vonulnia, a veszteségek pedig arra késztették Putyin elnököt, hogy nyilatkozzon a köztévén mind a háborút ellenző és támogató honfitársainak

– magyarázta Tálas Péter.

A szakértő hozzátette, hogy a háromnapos látszatnépszavazással azt akarják elérni, hogy a szakadár területeket ilyen módon Oroszországhoz csatolják, amivel lehetőséget teremtenek arra, hogy sorkatonákat vezényeljenek oda. „Ezenfelül a nemzetközi stratégiai megállapodások szerint az országhoz tartozó területek védelmére nukleáris fegyvereket is be lehet vetni” – fejtette ki a szakértő, aki úgy véli, Putyinnak az atomfegyverekről szóló kijelentése inkább a gyengeségét mutatja, ami a nyugati békepártiakat is állásfoglalásra készteti.

„A sorkatonákat illetően elmondta, hogy először a frissen kiképzett fiatalokat küldik el, a felszerelésük mellett a logisztika megoldása is heteket, hónapokat vesz igénybe, arról nem beszélve, hogy semelyik civil sem megy szívesen harcolni, és egyik orosz anya sem akarja gyermekét olyan frontra küldeni, ahol százezer ember már életét vesztette a haderőből” – hangsúlyozta Tálas Péter.

A szakértő arról, hogy meddig tarthat a háború, elmondta, hogy mivel egyik fél sem érte el a minimumcélját, nem valószínű, hogy bárki letenné a fegyvert. Az oroszok részéről a minimum kilépési pontot a két szakadár megye vagy legalább a Donbász elfoglalása jelentené.

Amíg ez nincs meg, nem hiszem, hogy kivonulhat az orosz haderő

– fogalmazott.

(Borítókép: Tálas Péter. Fotó: Kaszás Tamás / Index)