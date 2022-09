Visszatér Ukrajnába „a világ legjobb mesterlövésze”

A mesterlövész még márciusban jelentette be, hogy Ukrajnába megy. Nem sokkal később meg is érkezett, és akkor egy rövid időre az a hír is felröppent, hogy meghalt.

Mint utóbb kiderült, ez csak egy, az oroszok által terjesztett álhír volt . Utána a saját oldalán rendszeresen beszámolt a fejleményekről , mígnem májusban kiderült, hogy elhagyta Ukrajnát.

Ehhez képest kedden újabb bejegyzéssel jelentkezett oldalán a mesterlövész, amelyben azt írta: visszatért Ukrajnába. A részleteket nem ismertette, mindössze annyit írt a posztban, hogy Ukrajnának segítségre van szüksége, Oroszországot le kell győzni, és hogy a legjobb mesterlövészek a világon az ukránok.

Ezután szerdán újabb posztban jelentkezett, amelyben már az ukránok sikeres keleti ellentámadásáról írt. A mesterlövész szerint ez azért jelentős győzelem, mert a háborúban ez volt az első eset, amikor az ukránok tényleg „a ringben” verték meg az oroszokat, és nem úgy, hogy ők maguk futamodtak meg a harc elől (mint amikor tavasszal visszavonultak Kijev mellől).

Az ukránoknak egy olyan frontszakaszt és területet sikerült elfoglalniuk, amelyet aktívan védtek az oroszok. És ezeket a védállásokat nemcsak új, tapasztalatlan katonák tartották, hanem a legjobb orosz egységek némelyike is

– írta Wali.

A csütörtöki háborús percről percre közvetítésünket itt olvashatja.