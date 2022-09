Levélben tájékoztatták a rendőröket, hogy tilos fűteniük az épületben

Az energiaválság miatt két héttel ezelőtt elrendelték a fűtés korlátozását az állami intézményben, és 18 Celsius-fokban szabták meg a maximum hőmérsékletet. Az Indexnek nyilatkozva egy szakértő részletesen beszélt arról, hogy mindez milyen következményekkel járhat.

A fenti rendelkezés áll egy levél mögött is, amelyet a Zsaruellátó oldalán tettek közzé. A levélben leszögezték, hogy „a fűtés beindítására csak és kizárólag a MRFK-ról [Megyei Rendőr-főkapitányság] érkező utasítás, engedély alapján kerülhet sor, önállóan nem lehet a fűtést elindítani az épületekben”.

Hozzátették azt is, hogy „az irodákba egyénileg behozott hősugárzók bekapcsolása és működtetése szintén nem engedélyezett”. Végül azzal zártak a levelet, hogy:

A hideg elleni védekezés a megfelelő öltözködési mód megválasztásával és a rendszeres munkaközi szünetekben végzett mozgással biztosítandó.

A Zsaruellátó oldalán az utóbbi napokban több hasonló posztot is közzétettek. Volt, aki részletesen leírta, hogy milyen negatív következményekkel fog járni a 18 fokos szabályozás a gyakorlatban. Mások – jobb híján – már csak a helyzeten viccelődtek: volt, aki egy szatirikus versben fejezte ki véleményét, a levélben is említett hősugárzókból pedig már mém is készült.

