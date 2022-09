Visszakapja a frekvenciáját a Tilos Rádió

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) még idén tavasszal jelentette be, hogy nem újítják meg a Tilos Rádió médiaszolgáltatási jogosultságát, arra hivatkozva, hogy több alkalommal is jogsértést követtek el. A rádió augusztus közepén újabb pályázatot nyújtott be az FM 90.3-as frekvenciára, de közben szeptember 3-án le kellett állítaniuk a sugárzást, és csak online folytathatták a tevékenységüket.

A rádió csütörtökön arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy hajnali 6 óra körül értesültek arról, hogy „van nyertese az FM 90.3 frekvencia pályázatnak”. És mivel – az NMHH honlapján is olvasható adatok szerint – ők voltak az egyetlen pályázók erre a frekvenciára, ezért ez azt is jelenti, hogy visszakapják azt.

(Borítókép: A Tilos Rádió budapesti stúdiója 2015. február 28-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)