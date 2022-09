Fű alatt átírták a hármas metró felújításának ütemtervét

Először a Világgazdaság írt arról, hogy a főváros már azt a legutóbbi vállalását sem tudja tartani, amelynek értelmében 2023 első negyedévéig (egészen pontosan 2023 március 15-éig) az M3-as teljes szakaszát átadnák az utasforgalomnak (ami már önmagában egy késést jelentett az eredeti tervekhez képest). A lap kérdésére a BKV is megerősítette, hogy egy újabb negyedévet csúszik az átadás,

így pedig csak 2023 második negyedévében vehetik igénybe az utasok a teljes vonalat.

Az erről szóló cikkek megjelenése után Karácsony Gergely tagadta, hogy a projekt csúszásáról lenne szó. A főpolgármester egy posztban közölte, hogy szerinte félreértésen alapul a hír, és a vonal felújítása továbbra is „az ütemterv szerint halad”.

A helyzet semmit nem változott az elmúlt időszakban: jövő év tavaszán adható át az utasforgalomnak az M3 teljes szakasza

– állította a főpolgármester. Karácsony Gergely azt is kifejtette, hogy a metró 2023 márciusától ugyan már a teljes szakaszon közlekedne, de a Lehel téri és a Nagyvárad téri állomásokon akkor még nem állnának meg a szerelvények. Azt a két állomást ugyanis csak 2023 májusában tudnák átadni, és addig állomáspótló járatokkal lehetne őket megközelíteni.

Átírták a honlapon

Ehhez képest a vg.hu most azt írja, hogy a felújítás projektjének hivatalos honlapján egészen mostanáig az szerepelt, hogy 2023 első negyedévéig átadják a teljes szakaszt,

de nemrég ezt gyorsan kitörölték és 2023 májusra módosították a szöveget.

A lap egy archív képernyőmentést is közölt arról, hogy az m3felujitas.hu oldalán csütörtökig még azt írták: „a teljes M3 metróvonal utasforgalomnak történő átadása tervezetten 2023 első negyedéve”. Ezt a szöveget azonban arra cserélték le, hogy „az M3-as metró teljes vonalán a felújítási munkálatok befejeződnek 2023 márciusában”.

A kettő közt fontos különbség van, ugyanis a felújítás után még szükség van hatósági ellenőrzésekre és a próbafutásokra is, amelyek több hónapot vehetnek igénybe. A most a honlapon szereplő terv már azt a változatot tükrözi, amelyről a főpolgármester is beszélt a napokban. Karácsony Gergely mindemellett kitart amellett, hogy a projekt nem csúszik, és az Inforádió Aréna című műsorában már egyenesen hazugságnak minősítette az erről szóló híreket – írta a vg.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)