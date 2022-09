Családi házként árulnak egy templomot Mezőlakon

A Veszprém megyei Mezőlakon családi házként, illetve múzeumként árulnak egy 1920-ban épült evangélikus templomot. A hirdetésben kifejtik a bővítési lehetőségeket is. Az épület ára 11 millió forint.

Felújítandó családi házként árulnak a Veszprém megyei Mezőlakon egy evangélikus templomot. A hirdetésben leírják, hogy a „besorolása alapján kivett” templom 122 négyzetméteres és 3 egymásból nyíló helyiségből áll, emellett akadálymentesített is.

Fotó: ingatlan.com

Mint részletezik, az épület a rendezett település egyik nyugodt utcájában található, gázfűzéses, és jelenleg felújítandó állapotban van. Az 1920-as években épült evangélikus templom egy 1428 négyzetméteres telken helyezkedik el.

A hirdetésben részletes leírást adnak arról is, hogy hogyan lehetne az épületet kibővíteni és a templom belsejéről is csalogatóan írnak. Hozzátették, az épület alkalmas lakóingatlannak, de akár helytörténeti, kulturális vagy művelődéstörténeti bemutatóhelyként is hasznosítható. Az ára 11 millió forint, mely a jelenlegi ingatlanárakhoz képest igen kedvezőnek mondható.

Egy másik hirdetésben már múzeumként árulják, itt kevésbé fejtik ki a felújítási lehetőségeket. Kiemelték, hogy a telken két külön épületként helyezkedik el a harangtorony és az imaház. Továbbá a gáz és a villany be van vezetve, víz és csatorna az épület előtt, az utcában található – tették hozzá.

Fotó: ingatlan.com

A 2011-es népszámlálás szerint Mezőlak lakosságának 15 százaléka vallotta magát evangélikusnak.

Az Index kereste az Evangélikus Egyház illetékesét, hogy megtudja, kinek a tulajdonában áll az ingatlan, illetve hogy miért kínálják eladásra. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.