Kocsis Máté fájó döntést hozott: felszámolta az egyik akváriumát

A kormánypárt Balatonalmádiban tartott kétnapos frakcióülést, amelyet sajtótájékoztató követett. Arra a kérdésre, hogyan érinti a politikusokat az energiaválság, Kocsis Máté úgy válaszolt, hogy a két nagy akváriuma közül most felszámolja az egyiket, amelyekben az aranyhalait tartotta.

Az aranyhalakat elvittem egy barátomhoz, akinek van egy kis méretű kerti tava, és oda betettem őket. Ez nekem egy fájó döntés volt, mert 35 éve tartok halakat. Én eddig is villanylekapcsolgató ember voltam, de ezt most már mesterfokon űzöm a közintézményekben is